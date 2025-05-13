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Минск, Ява, ИЖ или Урал — что выбирали настоящие советские байкеры?

1:25
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В СССР байкеров как таковых не называли, но любовь к мотоциклам и свободе дороги была настоящей.

Ява-350
Фото: commons.wikimedia.org by VSchagow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ява-350

"Минск", "Ява", ИЖ, "Урал" — каждый байк имел своих поклонников и своё предназначение.

"Минск" — первый и надёжный

Простой, лёгкий и неприхотливый. "Минск" выбирали новички и сельская молодёжь. Ездил по полям, вёз картошку, не ломался без повода. Отличный вариант "на каждый день".

"Ява" — мечта и престиж

Импортная (чешская), быстрая и стильная. На "Яве" хотели ездить все, но "достать" её было непросто. Её выбирали городские модники и романтики. Кто ездил на "Яве" — тот был "на уровне".

ИЖ — рабочая лошадка

Надёжный, мощный, ремонтопригодный. ИЖ Планета и Юпитер были универсальными мотоциклами для города и деревни. Их брали за надёжность и простоту.

"Урал" — для серьёзных мужчин

Тяжёлый, мощный, с коляской. Урал был как мототанк — тянул в грязи, в мороз, в даль. Идеален для села, армии и северных дорог.

Каждый выбирал своё:

"Минск" — для начала, "Ява" — для души, ИЖ — для дела, "Урал" — для суровых условий. Советские мотоциклы были разными, но объединяло их одно — свобода и дорога под гул мотора.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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