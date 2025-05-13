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Железное сердце. Легендарные моторы советских автомобилей

1:44
Авто

Советские автомобили нередко критиковали за внешний вид или комфорт, но их двигатели часто становились эталоном надёжности.

ЗМЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Zerstoler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗМЗ

Некоторые из них вошли в историю как настоящие легенды.

Культовые моторы СССР

1. ЗМЗ-402 (Волга)

Надёжный и простой 2.5-литровый мотор, прославился в такси, армии и госслужбах.

Статус: "Неубиваемый" двигатель.

2. УЗАМ-412 (Москвич-412)

Алюминиевый мотор с верхним распредвалом. Участвовал в ралли.

Статус: Технологичный и спортивный.

3. ВАЗ-2101

Копия Fiat 124. Лёгкий в ремонте, основа для всей "классики" ВАЗа.

Статус: Народный мотор.

4. ГАЗ-51

3.5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель.

Статус: Выносливый грузовой "труженик".

5. ЗМЗ-53 (V8)

Устанавливался на ГАЗ-53 и другие грузовики.

Статус: Символ грузовой мощи.

6. ЯМЗ-238 (V8 дизель)

Использовался в тягачах и тяжёлой технике.

Статус: Мотор на века.

7. МеМЗ (Запорожец)

Маленький V4 с воздушным охлаждением.

Статус: Культовая малолитражка.

Эти моторы прославились не скоростью, а живучестью, простотой и доступностью. Многие из них работают до сих пор — настоящее наследие советского автопрома.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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