Железное сердце. Легендарные моторы советских автомобилей

Советские автомобили нередко критиковали за внешний вид или комфорт, но их двигатели часто становились эталоном надёжности.
Некоторые из них вошли в историю как настоящие легенды.
1. ЗМЗ-402 (Волга)
Надёжный и простой 2.5-литровый мотор, прославился в такси, армии и госслужбах.
Статус: "Неубиваемый" двигатель.
2. УЗАМ-412 (Москвич-412)
Алюминиевый мотор с верхним распредвалом. Участвовал в ралли.
Статус: Технологичный и спортивный.
3. ВАЗ-2101
Копия Fiat 124. Лёгкий в ремонте, основа для всей "классики" ВАЗа.
Статус: Народный мотор.
4. ГАЗ-51
3.5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель.
Статус: Выносливый грузовой "труженик".
5. ЗМЗ-53 (V8)
Устанавливался на ГАЗ-53 и другие грузовики.
Статус: Символ грузовой мощи.
6. ЯМЗ-238 (V8 дизель)
Использовался в тягачах и тяжёлой технике.
Статус: Мотор на века.
7. МеМЗ (Запорожец)
Маленький V4 с воздушным охлаждением.
Статус: Культовая малолитражка.
Эти моторы прославились не скоростью, а живучестью, простотой и доступностью. Многие из них работают до сих пор — настоящее наследие советского автопрома.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.