Загорелась подушка безопасности? Есть один трюк, который помогает

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Лампочка SRS на панели приборов загорается реже, чем, скажем, масло или ABS. И потому многие водители просто не знают, как на неё реагировать. Мигает — ну и ладно? А вот и нет.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain приборная панель

Что скрывает безобидный значок

Индикатор SRS — это не просто "подушка". Это целый комплекс: ремни, сенсоры, модули, провода и сама система управления. Один глюк — и защита при аварии может не сработать. А может — наоборот, сработать неожиданно. Да, такое бывает.

Почему он загорается — и это не всегда поломка

Иногда причина — банальна: неудачная замена аккумулятора, удар по кузову или даже излишне усердная мойка. Влажность попадает туда, куда не надо — и лампочка вспыхивает тревожно, как новогодняя гирлянда.

Минусовая клемма как волшебная палочка

Первое, что можно попробовать — снять минус с аккумулятора на пару минут. Иногда этого достаточно, чтобы система сбросила ошибку. Но если значок не исчез — езда без диагностики превращается в русскую рулетку.

Что скажет ГАИ

Прямого запрета на езду с горящим SRS нет. Но если выяснится, что ремни безопасности не работают — готовьте 500 рублей штрафа (статья 12.5 КоАП). На деле чаще всё ограничивается предупреждением, но полагаться на удачу — плохая идея.

Игнорировать нельзя — и вот почему

Система SRS — это то, что должно сработать за долю секунды, когда вы этого не ждёте. Если она не в порядке, в момент аварии вас ничего не спасёт. Поэтому езда с горящим индикатором — не про штраф, а про жизнь.