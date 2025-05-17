Солнце слепит, а камеры штрафуют — эти очки спасут ваше зрение и кошелёк

Летом солнце светит не только в отпуске, но и прямо в лобовое стекло. И тут обычные солнечные очки не спасают. По мнению автоэксперта Петра Шкуматова, каждому водителю нужны особые очки, без которых в жаркий сезон — как без тормозов.
Шкуматов уверен: поляризационные очки — обязательный аксессуар для каждого, кто водит машину в тёплое время года. Они уменьшают яркость света, снимают усталость глаз и улучшают восприятие дороги. Это особенно важно в солнечную погоду, когда слепящий свет может буквально "заблокировать" обзор.
По словам эксперта, антибликовые очки, несмотря на модные названия, не дают такого эффекта. "Ранее я их использовал и не увидел никаких преимуществ по сравнению с поляризационными", — говорит Шкуматов.
Это — часть экипировки водителя. Как ремень безопасности, как зеркала, как чистое лобовое стекло. И если вы всё ещё щуритесь на перекрёстке или отворачиваетесь от бликов — пора что-то менять.
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