Солнце слепит, а камеры штрафуют — эти очки спасут ваше зрение и кошелёк

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Летом солнце светит не только в отпуске, но и прямо в лобовое стекло. И тут обычные солнечные очки не спасают. По мнению автоэксперта Петра Шкуматова, каждому водителю нужны особые очки, без которых в жаркий сезон — как без тормозов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by UlissLaertid, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ очки

Очки, которые реально делают вождение безопаснее

Шкуматов уверен: поляризационные очки — обязательный аксессуар для каждого, кто водит машину в тёплое время года. Они уменьшают яркость света, снимают усталость глаз и улучшают восприятие дороги. Это особенно важно в солнечную погоду, когда слепящий свет может буквально "заблокировать" обзор.

Антибликовые? Забудьте, это прошлый век

По словам эксперта, антибликовые очки, несмотря на модные названия, не дают такого эффекта. "Ранее я их использовал и не увидел никаких преимуществ по сравнению с поляризационными", — говорит Шкуматов.

Очки — не просто модный аксессуар

Это — часть экипировки водителя. Как ремень безопасности, как зеркала, как чистое лобовое стекло. И если вы всё ещё щуритесь на перекрёстке или отворачиваетесь от бликов — пора что-то менять.