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Пропустить нельзя нарушить: где ставить запятую, если за тобой сирена

Авто

Каждый водитель хотя бы раз ловил стрессовый взгляд в зеркало заднего вида — сирена, мигалки, и скорая "дышит в спину". Хочется уступить, но… а если ПДД не позволяют?

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Пропустить — не значит нарушить

По словам адвоката Сергея Радько из движения "Свобода выбора", уступка дороге спецтранспорту не даёт права игнорировать знаки, линии и общие правила движения. Закон требует не мешать, но не просит жертвовать здравым смыслом и безопасностью.

Что реально означает "уступить дорогу"

В ПДД это формулируется как отказ от начала или продолжения движения, а также от манёвров. Но нигде не сказано, что нужно выезжать на тротуар, заезжать за стоп-линию или, тем более, пересекать сплошную. Даже если скорая буквально в упор — нарушать нельзя.

Нет, вы не обязаны прыгать на тротуар — и это важно

Хотя в России обсуждается ужесточение наказания за непредоставление дороги скорой, сам факт наличия сирены не даёт зелёный свет на нарушение ПДД. Водитель не может на эмоциях выехать на встречку или перестроиться через сплошную — иначе сам окажется под следствием, пусть и из благих намерений.

Когда хочешь помочь, но попадаешь под штраф

Получается правовой парадокс: если стоишь — мешаешь, если двигаешься — нарушаешь. И пока закон не уточняет, как действовать в узких местах, ответственность всё ещё на водителе. Поэтому каждый раз — это решение вслепую, на грани между совестью и протоколом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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