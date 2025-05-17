Смола тополя: невидимый вред, который проявляется позже

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С приходом тепла у автовладельцев появляется новый враг — и это не жара и не пыль. Это смола с деревьев, которую ветер приносит на кузов вашего авто. Безобидная на вид капля способна за пару часов испортить лакокрасочное покрытие, а иногда — и ваш кошелёк.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

Пятно, которое не прощает: что делает смола с краской

Когда почечная смола или сок деревьев высыхают на кузове, они превращаются в плотную плёнку. Внутри — кислоты и пигменты. Первые разъедают лак, вторые меняют цвет краски. Даже глубокая полировка не всегда спасает. Некоторые пятна остаются навсегда.

Самые опасные деревья — не те, что вы думали

В чёрный список попали: тополь, липа, клён, сосна, шелковица и каштан. Они щедро выделяют вязкие вещества, которые прилипают к крыше и капоту. А лиственные породы вдобавок "угощают" машину сахаристым соком — он липкий, собирает пыль, и превращается в абразив, как наждачка.

Ошибка, которая обходится дорого: не трите насухо

Увидели пятно — потянулись за тряпкой? Стоп. Стирать смолу всухую — всё равно что тереть краску наждаком. Вместо блеска получите сетку царапин, которую не уберёт даже машинная полировка.

Как защитить авто: советы, которые работают

Павел Константинов из "Авилона" советует заранее обрабатывать кузов защитными составами: воском, полиролью или средствами для ЛКП. Это создаёт тонкий барьер, который не даёт кислотам проникнуть в лак. Главное — обновлять покрытие хотя бы раз в 2-3 недели летом.

Уточнения

ЛКП (лакокрасочное покрытие) — плёнка лакокрасочного материала (грунтовки, краски, эмали, лака и т. п., или их комбинаций), сформировавшаяся на обрабатываемой поверхности в результате нанесения тонким слоем (или несколькими) и высыхания/полимеризации.

