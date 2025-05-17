Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать

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Вы сломали руку — и всё равно хотите сесть за руль? Формально запрета нет. Но на деле всё зависит от того, кто и как это увидит. Правила не чёрно-белые — и именно в этом кроется подвох.

Фото: commons.wikimedia.org by М.Миндерхуд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука в гипсе

Что говорят ПДД — и почему это не даёт ясности

Пункт 2.7 Правил дорожного движения запрещает управлять автомобилем в болезненном состоянии, если это влияет на реакцию и внимание. Звучит строго, но список болезней не уточняется. А значит — трактовка остаётся на усмотрение инспектора. И вот тут начинается самое интересное.

Перелом — это болезнь. Но не повод для штрафа

Сломанная рука действительно считается заболеванием по Международной классификации болезней. Водителю даже полагается больничный. Но за то, что вы поехали с гипсом — никакого штрафа не предусмотрено. Парадокс, но формально вы ничего не нарушаете. Инспектор может порекомендовать отказаться от поездки — но заставить не имеет права.

Есть ли официальный список противопоказаний? Есть. Но переломов там нет

Правительство утвердило перечень заболеваний, с которыми нельзя управлять транспортом. Это, например, эпилепсия, серьёзные психические нарушения и болезни зрения. Про переломы или гипс — ни слова. Для водителей категории B ограничения касаются лишь отсутствия обеих рук или тяжёлой деформации кистей.

АКПП — выход для травмированной руки? Иногда — да

Если вы водите машину с автоматом, и пальцы на пострадавшей руке сгибаются, теоретически вождение возможно. Но только при условии, что вы действительно контролируете транспорт. С механикой сложнее — одна рука в гипсе почти исключает возможность безопасно переключать передачи.

Почему лучше отказаться от езды, даже если формально вы не нарушаете

Любая травма — это риск. Если случится ДТП, и выяснится, что травмированная рука ограничивала управление, ответственность может лечь именно на вас. Закон в этом месте не защищает, а наоборот — может обернуться против.

Уточнения

Алеба́стр — название двух различных минералов: гипса и кальцита. Первый — алебастр (алавастор), который используется в современности; второе — по большей части название материала в античности.



