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Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама

2:19
Авто

Многие водители до сих пор уверены: торможение двигателем — только для тех, кто ездит на "механике". Но это миф, который давно пора отправить в утиль. Ваша АКПП умеет больше, чем кажется — нужно лишь немного разобраться.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Машина тормозит — а вы даже не нажимаете на педаль

Суть торможения двигателем проста: вы отпускаете газ, двигатель продолжает крутиться, а колёса "тянут" его, замедляя машину. Всё - без перегрева тормозов и риска заноса. И это работает не только на МКПП.

Когда приём действительно спасает

Торможение двигателем — не для красоты.

Оно незаменимо:

  • если отказали тормоза;

  • на длинных спусках;

  • на гололёде или скользкой трассе;

  • при буксировке тяжёлого прицепа;

  • чтобы не сжечь тормозные колодки в пробке.

Скрытая кнопка в вашей коробке: как включить ручной режим

Современные автоматы оснащены ручным управлением (обозначается как M, +/- и т. п.).

Всё просто:

  1. Включите ручной режим на ходу.

  2. Понижайте передачи вручную с паузами 2-3 секунды.

  3. Смотрите на обороты — коробка должна "жить", а не задыхаться.

  4. Если нужно — подключайте педаль тормоза, но мягко.

Пример: с 80 км/ч можно спокойно уйти на третью, потом на вторую. Двигатель поднимет обороты, и скорость упадёт — без единого касания к тормозу.

Старая коробка? Тоже подойдёт

Если у вас АКПП старого типа (с режимами D3, D2, L):

  • понижайте передачи поочерёдно: D → D3 → D2 → L;

  • делайте всё плавно, следите за скоростью;

  • не вздумайте врубать "L" на ходу — коробка не простит.

Зачем заморачиваться, если есть педаль тормоза

Потому что это:

  • экономия на колодках и ремонте;

  • меньше риска перегрева;

  • больше контроля на склоне или в потоке;

  • уверенность в машине в критической ситуации.

Ваш автомат — не просто коробка. Это помощник, если знать, как с ним работать

Торможение двигателем на АКПП — не трюк и не хардкор. Это полезный навык, который может реально выручить. Дайте своей коробке шанс — и она ответит вам уверенностью и безопасностью.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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