Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама

Многие водители до сих пор уверены: торможение двигателем — только для тех, кто ездит на "механике". Но это миф, который давно пора отправить в утиль. Ваша АКПП умеет больше, чем кажется — нужно лишь немного разобраться.
Суть торможения двигателем проста: вы отпускаете газ, двигатель продолжает крутиться, а колёса "тянут" его, замедляя машину. Всё - без перегрева тормозов и риска заноса. И это работает не только на МКПП.
Торможение двигателем — не для красоты.
Оно незаменимо:
если отказали тормоза;
на длинных спусках;
на гололёде или скользкой трассе;
при буксировке тяжёлого прицепа;
чтобы не сжечь тормозные колодки в пробке.
Современные автоматы оснащены ручным управлением (обозначается как M, +/- и т. п.).
Всё просто:
Включите ручной режим на ходу.
Понижайте передачи вручную с паузами 2-3 секунды.
Смотрите на обороты — коробка должна "жить", а не задыхаться.
Если нужно — подключайте педаль тормоза, но мягко.
Пример: с 80 км/ч можно спокойно уйти на третью, потом на вторую. Двигатель поднимет обороты, и скорость упадёт — без единого касания к тормозу.
Если у вас АКПП старого типа (с режимами D3, D2, L):
понижайте передачи поочерёдно: D → D3 → D2 → L;
делайте всё плавно, следите за скоростью;
не вздумайте врубать "L" на ходу — коробка не простит.
Потому что это:
экономия на колодках и ремонте;
меньше риска перегрева;
больше контроля на склоне или в потоке;
уверенность в машине в критической ситуации.
Торможение двигателем на АКПП — не трюк и не хардкор. Это полезный навык, который может реально выручить. Дайте своей коробке шанс — и она ответит вам уверенностью и безопасностью.
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