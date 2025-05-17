Топливная ловушка: на чём экономят водители, а потом ломают машину

В последние годы цены на импортные моторные масла сильно выросли, и водители начинают искать способы сэкономить. Однако подходить к выбору масла нужно с умом, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. Директор одной из сетей автосервисов поделился с журналистами несколькими важными советами по этому поводу.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Несмотря на уход иностранных брендов с рынка, отечественные компании не стали снижать цены на свои масла. Что же делать водителям? Ответ прост: нужно правильно выбирать масло, ориентируясь на несколько ключевых характеристик.

1. Устойчивость масляной пленки

Один из самых важных факторов при выборе масла — это его способность сохранять масляную пленку между поршнями и цилиндрами. Дорогие масла могут поддерживать пленку в отличном состоянии на протяжении 15-20 тысяч километров, в то время как бюджетные аналоги не выдерживают более 5-6 тысяч километров. Если выбирать более дешевые масла, не стоит стремиться продлить срок замены масла до максимума — лучше менять его каждые 4-5 тысяч километров.

2. Устойчивость к перегреву

С дешевыми маслами стоит быть осторожным, поскольку они теряют свою устойчивость к перегреву на более коротком пробеге — до 6 тысяч километров. Важно помнить, что перегрев масла может привести к его деградации и, как следствие, к повреждению двигателя.

3. Моющие свойства

Все моторные масла обладают моющими свойствами, но у недорогих масел эти свойства сохраняются только до 5 тысяч километров. После этого масло не будет эффективно очищать двигатель от загрязнений, что может привести к повышенному износу деталей.

4. Не экономьте на фильтрах

Кроме масла, важно не забывать про фильтры. Экономия на низкокачественных китайских фильтрах может обернуться серьезными проблемами. Лучше всего выбирать фильтры, аналогичные оригинальным, чтобы обеспечить должную защиту двигателя.

Итог

Чтобы сэкономить на моторном масле, но при этом не навредить двигателю, используйте более доступные масла, но сокращайте интервал их замены. И не забывайте о важности качественных фильтров. С такими простыми шагами вы сможете сохранить свой двигатель в хорошем состоянии и избежать ненужных расходов.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

