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Как быть умнее за рулём: 7 секретных приёмов, которые знают только опытные водители

2:38
Авто

Дорога — это не просто путь от точки А до точки Б, это настоящая игра. И, чтобы выиграть, важно знать не только основные правила, но и секретные приёмы, которые никто не расскажет на занятиях автошколы.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Вот семь лайфхаков, которые помогут вам стать умным водителем, а не тем, кто всё время нервничает и торопится.

1. Экономия топлива на трассе

Если вам нужно проехать долгие километры, а бензин на исходе, попробуйте снизить скорость на 20 км/ч от привычной. Это снизит расход топлива на 15-20%, и вы сможете доехать до следующей заправки без опасений.

2. Защита дворников

Дворники хуже работают, если на них налипает пыль. Раз в неделю протирайте их резинки салфеткой с одеколоном или жидкостью для снятия лака. Это избавит их от масляной плёнки и улучшит цепкость.

3. Омыватель для стекол

Если в дождливую погоду стекла всё равно мутнеют, добавьте в бачок для омывателя столовую ложку средства для мытья посуды. Оно справится с жиром намного лучше специализированных жидкостей.

4. Груз в багажнике

Правильное распределение груза в багажнике — ключ к хорошей управляемости. Старайтесь располагать тяжелые вещи ближе к сиденьям. Это улучшит развесовку машины и снизит риск заноса.

5. Секреты чистого номера

Грязь на номерном знаке — это не только нарушение, но и повод для штрафа. Чтобы предотвратить его загрязнение, протрите его растительным маслом. Оно отталкивает воду и грязь, благодаря чему цифры всегда остаются читаемыми.

6. Защита от кражи номера

Для защиты от кражи номера воспользуйтесь суперклеем. Нанесите каплю клея на болты с обратной стороны. Это не помешает вам снять номер, но затруднит задачу злоумышленникам.

7. Не дайте телефону разрядиться

Никогда не забывайте об аккумуляторе телефона в дороге! Держите в бардачке Power Bank с кабелем, чтобы зарядить гаджет прямо в пути, не отстёгивая ремень безопасности.

Бонус: как избежать усталости за рулём

Для ночных поездок попробуйте смотреть на правую обочину, чтобы фары встречных машин не слепили вас. А если засыпаете за рулём, пожуйте жвачку с мятным вкусом — это активирует мозг. Но самое лучшее решение — это остановиться и немного отдохнуть.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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