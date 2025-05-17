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АвтоВАЗ готовит новый универсал: неважно, как он едет, главное — как он выглядит

1:56
Авто

В ближайшие годы Россия может увидеть совершенно новый универсал, который будет выпущен на базе старых моделей Datsun. Пока это лишь проект, но уже сейчас ведутся разработки, которые могут привести к производству практичного автомобиля для всех. В то время как в АвтоВАЗе уже подтверждено производство минивэна и кроссовера, о новом универсале пока не говорится открыто.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Загадочный проект на платформе Datsun

По информации от инсайдеров, "АвтоВАЗ" решил использовать "основы" кузова от старых моделей Datsun, оставшиеся после завершения их производства. Это будут те самые платформы, которые когда-то использовались для седанов Datsun on-DO и хэтчбеков Datsun mi-Do. Специалисты уже работают над изменениями, такими как разработка крыши и боковых частей. Важно, что проект пока находится на стадии "бизнес-кейса" — то есть, специалисты вычисляют, будет ли это выгодно для завода.

АвтоВАЗ в поисках решения

Не исключено, что проект универсала в итоге не дойдет до серийного производства. Тем не менее, по словам источников, на заводе активно ведутся работы. Интересно, что проект может не только вернуться к старым моделям, но и предложить новые решения для автомобилистов, которым нужен недорогой, но практичный автомобиль.

Какие еще новинки в будущем

В ближайшее время АвтоВАЗ обещает представить новый компактный кроссовер на базе LADA Vesta, который будет официально показан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее, в январе, уже были представлены макеты этого кроссовера и минивэна на базе Vesta. В плане на 2030 год — выпуск 12 новых моделей, среди которых будут как совершенно новые, так и обновленные версии уже известных машин.

Уточнения

"АвтоВАЗ" - советская и российская автомобилестроительная компания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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