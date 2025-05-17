Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

В апреле цены на популярные седаны Kia Rio и Hyundai Solaris с пробегом снизились на 11%. Это данные с платформы "Авито Авто", где также сообщается, что такие автомобили стали стоить в среднем 950 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Solaris

Что же повлияло на падение цен? Одним из факторов является рост числа предложений на вторичном рынке, что приводит к конкуренции между продавцами. В итоге покупатели могут рассчитывать на более выгодные сделки. Помимо этих двух моделей, также подешевели LADA Kalina, Ford Focus и LADA Granta, на 6,8%, 5,9% и 5,3% соответственно.

Почему сейчас выгодно покупать

Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито", отметил, что увеличившееся количество предложений на рынке автомобилей с пробегом создает благоприятные условия для покупателей, поскольку продавцы стремятся продать машину как можно быстрее.

Кроме того, если рассматривать трехлетние Hyundai Solaris и Kia Rio, то с января по апрель этого года их цены также показали определенную динамику. При этом важно помнить, что цена автомобиля всегда зависит от множества факторов: пробега, состояния, комплектации и региона продажи.

Новый Солярис: от 2 миллионов рублей

Для тех, кто заинтересован в новых моделях, напомним, что с февраля прошлого года Hyundai Solaris и Kia Rio производятся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Новые модели стоят значительно дороже: например, Solaris HS от 2 020 000 рублей, а Solaris KRS — от 2 080 000 рублей.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors.

