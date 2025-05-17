Хотите снизить налог на мощный авто? Вот как законно уменьшить силу движка

Мощный автомобиль — это всегда драйв и адреналин. Но вот когда приходит налоговая квитанция с суммой 40-50 тысяч рублей, весь кайф как-то улетучивается. Особенно если мощность двигателя превышает пороговую норму всего на пару лошадиных сил. Так можно ли как-то законно уменьшить налог на автомобиль?

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Как исправить ошибку в ПТС

Важный момент: иногда при оформлении ПТС в нем могут ошибочно указать завышенную мощность мотора. Это происходит, потому что таможенные службы выбирают информацию из стандартных каталогов, и иногда эти данные не совсем точны для конкретной модели. Хорошая новость: это исправимо!

Прежде всего, владельцу автомобиля нужно обратиться к официальному дилеру своей марки и попросить выписку из внутреннего каталога, который отражает точные характеристики машины, в том числе мощность двигателя. С этим документом нужно идти в ГАИ, где автомобиль был зарегистрирован, и подать заявление о том, что в ПТС была допущена ошибка.

Что если ошибка не признана

Если ГАИ не признает ошибку сразу, владельцу придется пройти независимую техническую экспертизу. По результатам экспертизы выносится решение, и если оно будет отрицательным, можно попробовать обратиться в суд. Если суд признает ошибку, то ПТС будет исправлен.

Можно ли уменьшить мощность мотора

Если ошибок в документах нет, но вы все равно хотите уменьшить налог, можно уменьшить мощность двигателя. Для этого нужно установить перепрограммированный блок управления. Важно, чтобы все работы проводились в специализированных сервисах и с соблюдением всех юридических процедур.

Вначале нужно получить заключение от испытательной лаборатории, затем обратиться в ГАИ для получения разрешения на дефорсировку. После этого устанавливается новый блок управления и проводится испытание в сертифицированном центре, который выдает документы о переоборудовании. Все эти бумаги возвращаются в ГАИ для официальной регистрации изменений.

Стоит ли это делать

Процедура довольно дорогая и длительная, но она вполне законна и поможет существенно снизить налог на автомобиль.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

