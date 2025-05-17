Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км

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Выбор подержанного автомобиля с хорошим мотором за 750 тысяч рублей — задача не из простых. Казалось бы, на рынке полно вариантов, но при более глубоком анализе выясняется, что многие машины имеют слабые стороны. Чтобы упростить поиск, руководитель автосервиса составил список из 5 моделей с самыми надежными моторами, которые можно приобрести в пределах этого бюджета.

Фото: wikimedia by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Sandero

1. Renault Sandero

Renault Sandero — это проверенный временем и неубиваемый автомобиль. Простой, экономичный и с крепкими агрегатами, он идеально подойдет тем, кто не готов часто тратиться на ремонт. Это идеальный вариант для ежедневных поездок с минимумом проблем. Бюджет 750 тысяч позволит приобрести модель первой генерации 2011-2013 годов с пробегом около 150 тысяч км.

2. Nissan Almera

Nissan Almera — это отличный выбор для тех, кто ищет просторный и комфортный автомобиль в своем классе. Он ценится за свою надежность и экономичность. Хотя модель и не может похвастаться богатым оснащением и стильным дизайном, она оправдает себя с точки зрения долговечности. В пределах 750 тысяч можно найти машину 2012-2013 годов с механической коробкой передач.

3. Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo второго поколения — это доступный и стильный автомобиль, который не потребует больших затрат на содержание. Он подходит тем, кто ищет надежное и экономичное авто с неплохим оснащением. С бюджетом в 750 тысяч рублей можно приобрести модель 2011-2012 годов с пробегом около 200 тысяч км.

4. Hyundai Getz

Hyundai Getz — это корейская малолитражка, которая остается популярной на вторичном рынке. Несмотря на минимальное оснащение и отсутствие особого комфорта, эта модель имеет крепкие агрегаты и долгий ресурс. За 750 тысяч рублей можно найти автомобиль 2009-2010 годов с пробегом от 150 до 200 тысяч км, в том числе с АКПП.

5. Ford Fusion

Ford Fusion — это компактный и недорогой в обслуживании автомобиль, который подойдет тем, кто ищет надежность без излишков. Он не отличается ярким дизайном, но стабилен и долговечен. В пределах 750 тысяч можно приобрести модель 2009-2011 годов с АКПП.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

