Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают
Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне
Тайны женского аппетита: нутрициолог раскрывает, почему вы не можете наесться
Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин
Кошки против собак: у одних девять жизней, но у других — шесть преимуществ
Белая подошва стала серой? Эти средства оживят обувь за 10 минут
Беспилотная ловушка: судьба БПЛА в российской армии
Погружаемся в хаос хайпа: Дубай показал, как будут выглядеть развлечения
Эти сорняки не выживут: как легко избавляться от них раз и на весь сезон

ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР

3:22
Авто

Мотоциклы в Советском Союзе были не только средством передвижения, но и символом определённой эпохи.

Мотоцикл ИЖ-56, декомпрессор
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл ИЖ-56, декомпрессор

Однако среди множества массовых моделей существовали и такие, которые стали редкими и уникальными. Вот 5 мотоциклов, которые были не только редкими, но и запоминающимися.

1. Иж-56

Иж-56 был настоящим шагом вперёд для того времени. Это был один из первых мотоциклов, который сочетал в себе стиль и технологические новшества, и который стал любимым у мотоциклистов в СССР.

Особенности: Двигатель мощностью 14 л. с. и объём 350 см³. Иж-56 мог развивать скорость до 100 км/ч.

Редкость: Иж-56 производился в ограниченном количестве и в основном был ориентирован на средний класс.

2. Урал-650 "Волк"

Мотоцикл Урал-650, известный в народе как "Волк", стал одним из самых мощных и надёжных мотоциклов, производившихся в СССР. Он был ориентирован как на военные, так и на гражданские нужды.

Особенности: Двухцилиндровый двигатель, мощность 36 л. с.

Редкость: "Волки" были довольно редкими в гражданском использовании и производились ограниченными партиями.

3. Тула Т-200

Тула Т-200 — это редкая модель с более мощным двигателем, чем у большинства стандартных советских мотоциклов.

Особенности: Двигатель мощностью 19 л. с., объём 200 см³, что позволяло развивать скорость до 120 км/ч.

Редкость: Тула Т-200 была произведена в ограниченном количестве.

4. Минск-125 "Спорт"

Минск-125 "Спорт" был одной из самых спортивных моделей, производившихся в СССР. Этот мотоцикл был лёгким, быстрым и маневренным, и стал настоящим хитом среди молодежи 60-70-х годов.

Особенности: 125-кубовый двигатель с мощностью 9 л. с., максимальная скорость — около 110 км/ч.

Редкость: Минск-125 "Спорт" был доступен ограниченному числу советских граждан, так как он был дороже, чем стандартные модели Минск, и продавался ограниченными партиями.

5. Иж-49

Иж-49 был мотоциклом с улучшенной конструкцией по сравнению с предыдущими моделями. Он спроектирован для лёгкого передвижения в городе и стал идеальным транспортом в 50-60-е годы.

Особенности: 2-цилиндровый двигатель мощностью 15 л. с., объём 350 см³.

Редкость: Иж-49 был мотоциклом средней стоимости и не был массово производим.

Мотоциклы СССР всегда отличались своей функциональностью, но среди моделей были и настоящие редкости.

Независимо от того, был ли это мощный Урал, спортивный "Минск" или редкий Иж-49, эти мотоциклы становятся настоящими раритетами для коллекционеров и ценителей советской техники.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Садоводство, цветоводство
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче Аудио 
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Домашние животные
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль Аудио 
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри
Еда и рецепты
Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Как трансформировать рынок логистики? Кейс предпринимателя Ивана Ягодкина
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк
Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию
ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР
Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок
Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут
Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.