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Инспекторы начинают останавливать странных водителей: почему так происходит и что за этим стоит

2:38
Авто

Почему инспекторы ДПС часто останавливают водителей, которые едут слишком медленно, нервно перестраиваются или тормозят в самый неподходящий момент? Ответ прост — это вовсе не всегда связано с состоянием опьянения.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Почему останавливают новичков и пожилых водителей

На российских дорогах всё чаще можно увидеть ситуацию, когда инспекторы останавливают водителей, только что получивших права, или людей в возрасте. Причина этого не всегда в предвзятости или нарушении правил. Инспекторы объясняют, что при проверке поведения на дороге важно учитывать не только привычные признаки опьянения, но и особенности других категорий водителей.

Методика выявления опасных водителей

Для того чтобы понять, находится ли водитель в нетрезвом состоянии, сотрудники ДПС используют методические рекомендации. Они оценивают, как автомобилист ведет себя на дороге: неестественно медленно едет, слишком поздно или рано тормозит, нерешительно перестраивается. Всё это может быть сигналом того, что водитель не уверен в своих действиях. Однако на практике это поведение вовсе не всегда связано с алкоголем.

Какие проблемы могут возникать у новичков и пожилых водителей

Новички за рулём, как правило, недостаточно уверены в себе. Они могут бояться ошибиться, поэтому тормозят слишком рано или начинают движение с чересчур низкой скоростью. Пожилые водители, в свою очередь, могут иметь замедленную реакцию, что тоже влияет на стиль вождения. Они могут ехать медленно, затрудняться в перестроении или поздно реагировать на изменения ситуации на дороге.

Инспекторы часто не могут сразу понять, что происходит

В таких случаях сотрудники автоинспекции сталкиваются с проблемой: не всегда можно сразу понять, почему водитель так себя ведет. Это может быть как результат неопытности, так и сигнал о возможном состоянии опьянения. Поэтому инспекторы всё чаще принимают решение остановить автомобиль для проверки. Такая мера направлена не на наказание, а скорее на предотвращение аварийных ситуаций и подтверждение, что водитель в порядке.

Как проходит проверка на дороге

Проверка, как правило, носит превентивный характер. Инспекторы задают несколько простых вопросов, чтобы удостовериться, что водитель адекватен, и его поведение на дороге не связано с алкогольным опьянением. В случае сомнений у полицейских есть право провести более подробную проверку.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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