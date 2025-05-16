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Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью

2:22
Авто

Замена аккумулятора, утратившего свою эффективность, — это стандартная процедура для любого автомобилиста. Ранее многие водители охотно сдавали отработанные батареи обратно в магазин, получая за это скидку на новую. Однако в последние годы всё больше автовладельцев отказываются от этой практики.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Экологические риски старых аккумуляторов

Старый аккумулятор представляет собой потенциальную экологическую угрозу: внутри него содержатся свинец, кислота и другие опасные вещества, требующие специальной утилизации. Именно для этого была внедрена система приёма отработанных АКБ. Суть проста: покупатель возвращает старую батарею и получает скидку порядка 10% на новую. Магазины охотно участвуют в подобных программах, ведь утилизация приносит им дополнительную прибыль.

Как автомагазины зарабатывают на старых аккумуляторах

Автомагазины зарабатывают не только на продаже новых аккумуляторов, но и на старых. Отработанные батареи они перепродают компаниям, занимающимся переработкой. Это выгодная схема как для продавцов, так и для покупателей. Однако многие автомобилисты либо не знают об этой возможности, либо не считают нужным ею воспользоваться.

Продажа аккумуляторов на вторичном рынке

В последние годы всё больше водителей предпочитают не дожидаться, пока аккумулятор полностью выйдет из строя. Они заранее избавляются от ещё работающих батарей, которые после незначительного обслуживания могут прослужить ещё сезон-другой. Такие аккумуляторы часто находят новых владельцев на вторичном рынке, особенно среди перекупщиков, готовящих автомобили к перепродаже.

Сдача аккумуляторов в специализированные пункты приёма

Существует и другой способ получить выгоду — сдать аккумулятор в специализированный пункт приёма. Там за него можно выручить на 20% больше, чем при обмене на скидку в магазине. Это особенно актуально для аккумуляторов большой ёмкости (от 90 Ач и выше). Однако возникает вопрос: стоит ли тратить время на поиск таких пунктов и заниматься транспортировкой аккумулятора ради пары сотен рублей, которые в итоге могут уйти на бензин?

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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