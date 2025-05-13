Троллейбусы СССР: ТОП-5 городов, где больше не встретишь рогатых

Троллейбус — это один из символов советской эпохи, и для многих из нас они ассоциируются с тихими улицами, рогатым транспортом, который скользит по асфальту.
В СССР эти машины были неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Однако с развитием автотранспорта и строительством новых электрических сетей, троллейбусы начали исчезать. В некоторых городах СССР рогатые ушли в прошлое, а их место заняли автобусы и трамваи.
Москва
Москва всегда была пионером в развитии общественного транспорта, и, конечно, троллейбусы не могли пройти мимо этого большого города. В 1933 году в Москве появился первый троллейбус, и с того времени они стали важной частью городской транспортной сети. Но начиная с 2015 года, Московская транспортная компания начала планомерную ликвидацию троллейбусов, заменяя их автобусами с низким уровнем выбросов и электробусами.
На данный момент в Москве не осталось троллейбусов, а сам рогатый транспорт ушёл в историю города.
Ташкент
Ташкент был одним из крупнейших городов СССР, где троллейбусы стали популярным видом транспорта ещё с 1947 года. На протяжении десятилетий они были неотъемлемой частью жизни города, но, начиная с 2011 года, город постепенно начал прощаться с рогатыми. Ташкент был одним из последних крупных городов, где троллейбусная сеть существовала, но её ликвидация была неминуемой.
С 2016 года все рогатые в Ташкенте были полностью заменены другими видами транспорта.
Ереван
В 1949 году в Ереване начали работать первые троллейбусы. Но с годами старые рогатые машины начали выходить из строя, и город начал искать более современные и экономичные решения.
В 2021 году была завершена ликвидация троллейбусного движения в Ереване. На данный момент троллейбусы в городе не ходят, а их место заняли автобусы и маршрутки.
Минск
В Минске долгое время троллейбусы оставались важной частью городского транспорта. Однако с переходом на более современные виды транспорта и обновлением инфраструктуры, Минск тоже отказался от троллейбусов в 2021 году.
Троллейбусы — это не просто часть советской истории, это символ экологичности и простоты городской жизни. Несмотря на свою популярность и востребованность в советские годы, они постепенно исчезли из городских улиц, уступив место более современным и экологически чистым видам транспорта.
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