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Как ухаживать за автошинами, чтобы избежать разрывов на ходу

2:25
Авто

Разрыв шины на ходу — одна из самых опасных неисправностей на дороге. Он может привести к потере управления, особенно на высокой скорости.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Чтобы этого не допустить, важно правильно ухаживать за шинами, регулярно их проверять и не игнорировать признаки износа или повреждений.

Основные правила ухода за шинами

1. Контролируйте давление

Проверяйте давление раз в 1–2 недели, особенно перед дальними поездками. Делайте это на холодных шинах.
Нормальное давление указано в инструкции к авто или на наклейке в проёме водительской двери.

2. Не перегружайте автомобиль

Соблюдайте предельно допустимую нагрузку на ось.
Избыточный вес вызывает перегрев и деформацию боковин, что может привести к разрыву.

3. Избегайте ударов и езды по плохим дорогам

Удары о ямы и бордюры приводят к внутренним повреждениям, часто незаметным на глаз. Они со временем вызывают грыжи, и шина может лопнуть в движении.

4. Следите за глубиной протектора

Минимум — 1.6 мм для летних, 4 мм для зимних шин.
Мелкий протектор плохо охлаждает шину и теряет сцепление.

5. Балансировка и развал-схождение

Нарушения приводят к неравномерному износу, перегреву и вибрациям. Делайте регулировку каждые 10–15 тыс. км или при появлении биений.

6. Осматривайте шины перед поездкой

Ищите трещины, вздутия, порезы, инородные предметы.
Даже мелкая проблема может стать причиной аварии.

7. Соблюдайте скоростной режим

Не превышайте скоростной индекс шины — он указан на боковине (например, H = до 210 км/ч). Перегрев от высокой скорости разрушает структуру шины.

8. Меняйте шины по сроку службы

Даже при хорошем внешнем виде, через 5–6 лет резина теряет эластичность. Летняя резина зимой и наоборот — это тоже риск разрушения при нагрузке.

Помните, что профилактика стоит дешевле, чем авария. Даже простая внимательность может спасти жизнь — твою и других участников движения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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