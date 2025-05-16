Кажется, машина пьёт бензин ведрами? Скорость может всё изменить

Многие водители интуитивно догадываются, что плавная езда экономичнее. Но теперь есть официальные данные: Главное управление дорожного движения (DGT) Испании назвало конкретную скорость, которая поможет тратить меньше топлива, снижать вредные выбросы и сохранять двигатель в хорошем состоянии.
Специалисты рекомендуют движение со скоростью 90 км/ч — это оптимальный режим для экономии топлива на обычных дорогах. Именно на этой отметке достигается баланс между стабильной работой двигателя и минимальным расходом.
DGT уточняет: движение со скоростью 120 км/ч увеличивает расход топлива на 30%. Однако не стоит ехать 90 км/ч по автомагистралям — рекомендация относится к обычным дорогам вне города.
Главный принцип — избегать резких ускорений и торможений. Частые скачки скорости значительно увеличивают потребление бензина. Поддержание постоянного ритма — ключ к экономии.
Кроме того, один из самых распространённых мифов — использование высокой передачи на низких оборотах якобы помогает экономить. DGT развенчивает это заблуждение: такой подход не только неэффективен, но и вреден для мотора.
Используйте максимально подходящую передачу, не перегружая двигатель.
Проверяйте давление в шинах — отклонения от нормы увеличивают сопротивление качению.
Не перегружайте машину лишними вещами.
На длительных остановках глушите двигатель: даже на холостом ходу тратится до 0,5 литра топлива в час.
Экономия топлива — это не только вопрос денег, но и вклад в экологию и безопасность. DGT предлагает практичные рекомендации, которые легко внедрить в повседневное вождение.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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