Грузовик с душой: ностальгия по ЗИЛ-130

Голубая кабина, круглая решётка радиатора, тяжёлый рокот V8 — ЗИЛ-130 был не просто машиной.
Он был частью улиц, строек и судеб, и для многих — настоящим символом взрослой, серьёзной техники. Его водители называли его по имени, почти как друга. Потому что этот грузовик действительно имел душу.
Рождён в эпоху перемен
Первый ЗИЛ-130 сошёл с конвейера в 1962 году и стал наследником ЗИС-150. Производили его почти 30 лет, а всего выпустили более 3,5 миллионов.
Он был современным для своего времени: мощный, надёжный, универсальный.
Под капотом — V8 на 150 л. с., грузоподъёмность — до 5 тонн.
Где он работал
Его можно было встретить на трассах, в степях, на севере — он ехал везде.
Водители и ЗИЛ
Водить ЗИЛ-130 было непросто — без гидроусилителя, с жёсткой подвеской. Но те, кто с ним работал, любили его: он прощал многое, не ломался без причины.
В кабинах — часто икона, термос, радиоприёмник. ЗИЛ был как второй дом. Считался престижным грузовиком — попасть за руль было гордо.
Почему по нему скучают
ЗИЛ-130 — это больше, чем грузовик. Это эпоха, пахнущая соляркой, металлом и молодостью. Он не был идеальным, но он был своим. И именно за это его помнят, уважают и называют по имени.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.