Грузовик с душой: ностальгия по ЗИЛ-130

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Голубая кабина, круглая решётка радиатора, тяжёлый рокот V8 — ЗИЛ-130 был не просто машиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алматы, цистерна ЗиЛ-130 на Омаровой (2)

Он был частью улиц, строек и судеб, и для многих — настоящим символом взрослой, серьёзной техники. Его водители называли его по имени, почти как друга. Потому что этот грузовик действительно имел душу.

Рождён в эпоху перемен

Первый ЗИЛ-130 сошёл с конвейера в 1962 году и стал наследником ЗИС-150. Производили его почти 30 лет, а всего выпустили более 3,5 миллионов.

Он был современным для своего времени: мощный, надёжный, универсальный.

Под капотом — V8 на 150 л. с., грузоподъёмность — до 5 тонн.

Где он работал

На стройках — возил бетон, кирпич, бригады рабочих.

В колхозах и совхозах — на уборке урожая, в поле, в селе.

В городах — как мусоровоз, пожарная машина, автоцистерна.

Его можно было встретить на трассах, в степях, на севере — он ехал везде.

Водители и ЗИЛ

Водить ЗИЛ-130 было непросто — без гидроусилителя, с жёсткой подвеской. Но те, кто с ним работал, любили его: он прощал многое, не ломался без причины.

В кабинах — часто икона, термос, радиоприёмник. ЗИЛ был как второй дом. Считался престижным грузовиком — попасть за руль было гордо.

Почему по нему скучают

Это был тёплый, "живой" автомобиль, не бездушный механизм.

Его внешний вид — узнаваемый и почти уютный.

Он стал частью коллективной памяти: стройотряды, переезды, дороги детства.

Сейчас их почти не встретишь — но стоит увидеть, и сердце щемит.

ЗИЛ-130 — это больше, чем грузовик. Это эпоха, пахнущая соляркой, металлом и молодостью. Он не был идеальным, но он был своим. И именно за это его помнят, уважают и называют по имени.