Скандал назревает: российский рынок автомобилей под прицелом надзорных органов

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С 13 мая, по поручению Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, стартует волна внеплановых проверок в отношении производителей и официальных представителей зарубежных транспортных средств. Особое внимание уделено китайским брендам — Sitrak, FAW и Shacman.

Фото: flickr.com by order_242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самосвал Shacman

Все три компании активно развивают своё присутствие в России. Sitrak ранее анонсировал локализацию производства, FAW — один из старейших автопроизводителей Китая, а Shacman присутствует на российском рынке с 2007 года. Именно Shacman стал первым участником начавшейся кампании: выездная проверка уже проводится.

Как уточнили в РОССТАНДАРТ, мероприятия проходят в рамках федерального надзора за соблюдением требований технических регламентов на колёсные транспортные средства и их компоненты. В процессе проверок осуществляется осмотр продукции, сбор письменных пояснений, опросы, отбор образцов, инструментальное обследование и экспертизы. Уже 13 мая ожидается анализ технической документации.

Генеральный директор ООО "Шакман Моторс" Вадим Федотов в беседе с изданием 110km.ru отметил, что компания в течение трёх месяцев готова к любым визитам надзорных структур и уже взаимодействует с РОССТАНДАРТ по устранению выявленных недостатков.

Он напомнил, что Shaanxi Automobile Group, которую представляет "Шакман Моторс", объявила о начале локализации производства в России — шаг, свидетельствующий о серьёзных намерениях компании.

Хотя подобные проверки давно стали частью отраслевой рутины, настораживает их направленность. Участившееся внимание к китайским производителям совпало с новостями об убытках КАМАЗа и растущей доле китайских марок в российских продажах. Так, в 2024 году первые места по продажам заняли именно Sitrak и Shacman — и это явно не осталось без внимания.

Уточнения

Shacman (Shaanxi) — марка грузовых автомобилей, выпускаемых заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. (Сиань, провинция Шэньси, Китай).



China FAW Group (FAW, ФАВ; в переводе с англ. — «Автомобильный завод № 1») — китайская государственная автомобилестроительная компания. Старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году.



Sinotruk Group официально China National Heavy Duty Truck Group («Китайская национальная группа тяжёлых грузовиков») — китайский государственный производитель грузовых автомобилей. Штаб-квартира расположена в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун.

