ТОП-5 самых мощных грузовиков СССР: символы советского автопрома

Грузовики СССР всегда отличались своей мощностью, выносливостью и надёжностью.
В условиях советской экономики и при постоянной потребности в транспортировке тяжёлых грузов на дальние расстояния, такие машины, как КамАЗ, ЗИЛ и МАЗ, играли ключевую роль в развитии промышленности, армии и сельского хозяйства. Многие из них становились настоящими символами советского автопрома, и их мощные двигатели позволяли работать в самых экстремальных условиях.
Рассмотрим топ-5 самых мощных грузовиков СССР, которые оставили свой след в истории.
КамАЗ-5410
Мощность: 210 л. с. КамАЗ-5410 был одним из самых известных и мощных грузовиков советского времени. Этот автомобиль, предназначенный для дальних перевозок, стал основой для всего семейства КамАЗов и оказался невероятно надёжным в эксплуатации как в Советском Союзе, так и за рубежом.
ЗИЛ-131
Мощность: 150 л. с. ЗИЛ-131 — это вездеход, который использовался для самых разных нужд: от военных до строительных и сельскохозяйственных работ. Его высокие показатели проходимости и надёжность сделали его незаменимым в труднопроходимых условиях.
МАЗ-500
Мощность: 180 л. с. МАЗ-500 был одним из самых мощных грузовиков для дальнобойных перевозок. С его мощным двигателем и хорошей проходимостью, он использовался как на строительных площадках, так и для перевозки крупных партий грузов по сложным маршрутам.
Урал-4320
Мощность: 170 л. с. Урал-4320 — это вездеходный грузовик, широко используемый в армии и на строительных работах. Его мощность и проходимость позволяли работать в самых экстремальных условиях, от болотистых территорий до горных регионов.
Краз-255
Мощность: 240 л. с. Краз-255 был одним из самых мощных и крупных грузовиков в истории Союза. С высокой грузоподъёмностью и мощным двигателем, этот автомобиль использовался в самых тяжёлых условиях, как в армии, так и на строительных и промышленных объектах.
Мощные грузовики СССР стали не только символом эпохи, но и неотъемлемой частью экономической и военной мощи страны. Они успешно справлялись с тяжёлыми условиями эксплуатации, обеспечивая грузоперевозки на больших расстояниях и в самых сложных климатических зонах.
Эти автомобили по праву заслужили своё место в истории и до сих пор остаются ценными артефактами советской индустриальной эпохи.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.