Great Wall возвращает классику: прощай, выдвижные ручки

Great Wall объявила о возвращении к традиционным дверным ручкам в своих будущих моделях. Компания решила отказаться от выдвижных конструкций, которые стали популярными в последние годы благодаря моде на минималистичный дизайн.
Глава Great Wall пояснил, что выдвижные ручки хоть и выглядят эффектно, на практике оказываются менее надёжными. Они создают дополнительный шум при работе, отличаются большой массой, зависят от исправности электроники и склонны к замерзанию в зимних условиях. Всё это делает их непрактичным решением для реальной эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.
Возвращение к классическим дверным ручкам продиктовано стремлением повысить надёжность и удобство пользования автомобилями Great Wall. Это решение также подчеркнёт ориентацию компании на практичность и реальные потребности владельцев, а не только на внешние тренды.
Great Wall намерена сохранить привлекательный внешний облик новых моделей, при этом сделав акцент на долговечности и надёжности всех компонентов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.