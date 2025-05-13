Great Wall возвращает классику: прощай, выдвижные ручки

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Great Wall объявила о возвращении к традиционным дверным ручкам в своих будущих моделях. Компания решила отказаться от выдвижных конструкций, которые стали популярными в последние годы благодаря моде на минималистичный дизайн.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Great Wall Poer

Глава Great Wall пояснил, что выдвижные ручки хоть и выглядят эффектно, на практике оказываются менее надёжными. Они создают дополнительный шум при работе, отличаются большой массой, зависят от исправности электроники и склонны к замерзанию в зимних условиях. Всё это делает их непрактичным решением для реальной эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.

Возвращение к классическим дверным ручкам продиктовано стремлением повысить надёжность и удобство пользования автомобилями Great Wall. Это решение также подчеркнёт ориентацию компании на практичность и реальные потребности владельцев, а не только на внешние тренды.

Great Wall намерена сохранить привлекательный внешний облик новых моделей, при этом сделав акцент на долговечности и надёжности всех компонентов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

