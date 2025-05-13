Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не трать силы на прополку: морковь вырастет сама, если сделать одну простую вещь
Без дорогих кормов и ветеринаров: как раньше коты оставались бодрыми
Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал
Лидерство на рынке пшеницы: России обеспечен успех
Соседов высказался о Долиной, которую обвинили в жестоком отношении со студентами
У неё девять жизней — а сколько лет? Вот как просто перевести кошачий возраст в человеческий
Спать как младенец поможет это идеальное упражнение перед сном
Вода из воздуха: вот как это работает без электричества
Автомат с газировкой и булочка с повидлом: гастрономия улиц СССР

Great Wall возвращает классику: прощай, выдвижные ручки

1:08
Авто

Great Wall объявила о возвращении к традиционным дверным ручкам в своих будущих моделях. Компания решила отказаться от выдвижных конструкций, которые стали популярными в последние годы благодаря моде на минималистичный дизайн.

Great Wall Poer
Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Great Wall Poer

Глава Great Wall пояснил, что выдвижные ручки хоть и выглядят эффектно, на практике оказываются менее надёжными. Они создают дополнительный шум при работе, отличаются большой массой, зависят от исправности электроники и склонны к замерзанию в зимних условиях. Всё это делает их непрактичным решением для реальной эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.

Возвращение к классическим дверным ручкам продиктовано стремлением повысить надёжность и удобство пользования автомобилями Great Wall. Это решение также подчеркнёт ориентацию компании на практичность и реальные потребности владельцев, а не только на внешние тренды.

Great Wall намерена сохранить привлекательный внешний облик новых моделей, при этом сделав акцент на долговечности и надёжности всех компонентов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Экономика и бизнес
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября Аудио 
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Турция больше не та: all inclusive теперь без алкоголя, но по сниженной цене
Рейтинг пород, которые поймут вас с полуслова — и выполнят команду без повторов
Неужели вы ещё не знаете этот дачный трюк? Все уже давно используют крышки от бутылок
Почему международные компании идут в Албанию: поддержка промышленного развития
Сын певицы Екатерины Шавриной скончался в тюрьме
Двумерный полимер, который оказался прочнее стали: как это возможно
Никаких приседаний и гантелей: пять упражнений на растяжку для людей старше 60 лет
Монстр Франкенштейна ожил: что за оружие Британия перебросила Киеву
Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке
Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.