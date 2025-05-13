Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Kia представила новую модель Carens Clavis - обновлённую и улучшенную версию трёхрядного семейного автомобиля Carens. Новинка получила современный дизайн, выполненный в стилистике электрокара EV5, что придало внешности модели более выразительный и технологичный облик.

Фото: Own work by Ganesh Mohan T, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Carens

Carens Clavis отличается новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подчёркивающими динамичный характер автомобиля, и переработанным интерьером. Салон стал заметно современнее и комфортнее: водителя и пассажиров теперь ждут два больших дисплея, качественная аудиосистема от Bose и панорамный люк, наполняющий пространство светом.

Автомобиль будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом 1,5 литра. Оба варианта идут в сочетании с передним приводом, предлагая оптимальный баланс между эффективностью и удобством для городской и загородной эксплуатации.

Carens Clavis ориентирован на семьи и тех, кто ценит простор, функциональность и высокое качество оснащения, дополняющее современный внешний вид.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

