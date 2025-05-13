Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis

Kia представила новую модель Carens Clavis - обновлённую и улучшенную версию трёхрядного семейного автомобиля Carens. Новинка получила современный дизайн, выполненный в стилистике электрокара EV5, что придало внешности модели более выразительный и технологичный облик.
Carens Clavis отличается новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подчёркивающими динамичный характер автомобиля, и переработанным интерьером. Салон стал заметно современнее и комфортнее: водителя и пассажиров теперь ждут два больших дисплея, качественная аудиосистема от Bose и панорамный люк, наполняющий пространство светом.
Автомобиль будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями объёмом 1,5 литра. Оба варианта идут в сочетании с передним приводом, предлагая оптимальный баланс между эффективностью и удобством для городской и загородной эксплуатации.
Carens Clavis ориентирован на семьи и тех, кто ценит простор, функциональность и высокое качество оснащения, дополняющее современный внешний вид.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.