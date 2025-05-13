Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis
Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит
Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают
Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне
Тайны женского аппетита: нутрициолог раскрывает, почему вы не можете наесться
Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин
Кошки против собак: у одних девять жизней, но у других — шесть преимуществ
Белая подошва стала серой? Эти средства оживят обувь за 10 минут
Беспилотная ловушка: судьба БПЛА в российской армии

Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию

1:08
Авто

Bentley приняла решение отказаться от разработки новых флагманских седанов. Вместо преемника легендарного Mulsanne компания сосредоточится на развитии сегмента кроссоверов и ускорении перехода к электрификации.

Bentley Bentayga
Фото: Wikipedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bentley Bentayga

Причиной такого шага стало значительное снижение спроса на люксовые седаны. При этом создание новых моделей требует больших инвестиций, которые в современных рыночных условиях кажутся неоправданными. Bentley решила сосредоточить усилия там, где спрос продолжает расти — на премиальных кроссоверах.

Ключевую роль в будущем бренда сыграет Bentayga, которая уже сегодня является одним из самых успешных автомобилей марки. Кроме того, в 2026 году ожидается премьера нового электрокроссовера Bentley, который станет важной частью стратегии перехода компании к полностью электрической линейке.

Этот шаг показывает, что Bentley внимательно реагирует на изменения спроса, стремясь сохранить свой статус производителя роскошных автомобилей, но уже в новых, более актуальных форматах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Как трансформировать рынок логистики? Кейс предпринимателя Ивана Ягодкина
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк
Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию
ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР
Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок
Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут
Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.