Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию

Bentley приняла решение отказаться от разработки новых флагманских седанов. Вместо преемника легендарного Mulsanne компания сосредоточится на развитии сегмента кроссоверов и ускорении перехода к электрификации.
Причиной такого шага стало значительное снижение спроса на люксовые седаны. При этом создание новых моделей требует больших инвестиций, которые в современных рыночных условиях кажутся неоправданными. Bentley решила сосредоточить усилия там, где спрос продолжает расти — на премиальных кроссоверах.
Ключевую роль в будущем бренда сыграет Bentayga, которая уже сегодня является одним из самых успешных автомобилей марки. Кроме того, в 2026 году ожидается премьера нового электрокроссовера Bentley, который станет важной частью стратегии перехода компании к полностью электрической линейке.
Этот шаг показывает, что Bentley внимательно реагирует на изменения спроса, стремясь сохранить свой статус производителя роскошных автомобилей, но уже в новых, более актуальных форматах.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.