Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Bentley приняла решение отказаться от разработки новых флагманских седанов. Вместо преемника легендарного Mulsanne компания сосредоточится на развитии сегмента кроссоверов и ускорении перехода к электрификации.

Фото: Wikipedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bentley Bentayga

Причиной такого шага стало значительное снижение спроса на люксовые седаны. При этом создание новых моделей требует больших инвестиций, которые в современных рыночных условиях кажутся неоправданными. Bentley решила сосредоточить усилия там, где спрос продолжает расти — на премиальных кроссоверах.

Ключевую роль в будущем бренда сыграет Bentayga, которая уже сегодня является одним из самых успешных автомобилей марки. Кроме того, в 2026 году ожидается премьера нового электрокроссовера Bentley, который станет важной частью стратегии перехода компании к полностью электрической линейке.

Этот шаг показывает, что Bentley внимательно реагирует на изменения спроса, стремясь сохранить свой статус производителя роскошных автомобилей, но уже в новых, более актуальных форматах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

