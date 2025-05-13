Mercedes сохраняет верность V8: традиционная мощь против моды на гибриды

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Mercedes-Benz не собирается отказываться от своих легендарных двигателей V8. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на гибридных технологиях, инженеры марки продолжают развивать классическую концепцию мощности и мгновенного отклика двигателя.

Новый V8 мотор будет устанавливаться не только на уже существующие модели, но и постепенно заменит более слабые версии в некоторых линейках. Таким образом, компания планирует укрепить позиции своих автомобилей в премиум-сегменте, предлагая клиентам ещё больше динамики и эмоциональности за рулём.

Спрос на автомобили с двигателями V8 остаётся стабильно высоким, особенно среди поклонников традиционного подхода к вождению. По мнению Mercedes-Benz, вложения в дальнейшую разработку и модернизацию таких моторов полностью оправданы и соответствуют ожиданиям клиентов.

Пока автопром массово переходит на электрификацию, Mercedes делает ставку на то, чтобы сохранить своё фирменное сочетание мощности, звучания и характерного ощущения от управления, за которое марку ценят во всём мире.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

