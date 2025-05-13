Китайские электромобили бросают вызов Hyundai и Kia в Южной Корее

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Китайские автопроизводители электромобилей активно выходят на рынок Южной Кореи, намереваясь бросить вызов лидерам местного автопрома. Компании BYD, Zeekr и Deepal начинают расширять своё присутствие, чтобы занять долю рынка, где сегодня доминируют Hyundai и Kia, контролирующие около 75% продаж.

Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2025 Zeekr X, front left

Особенно амбициозные планы строит BYD. Уже к концу 2025 года компания намерена открыть 30 собственных шоурумов по всей Южной Корее. По прогнозам, за это время планируется реализовать не менее 10 тысяч автомобилей. Этот шаг отражает серьёзные намерения китайского бренда закрепиться на новом рынке и конкурировать напрямую с признанными корейскими гигантами.

Zeekr и Deepal также готовят свои стратегии выхода, делая ставку на привлекательные цены, современные технологии и всё более высокое качество сборки своих электромобилей. В условиях стремительного роста интереса к электрокарам китайские производители рассчитывают привлечь покупателей, которые ищут альтернативу традиционным брендам.

Экспансия китайских компаний может серьёзно изменить расстановку сил на южнокорейском автомобильном рынке, который долгое время оставался внутренним бастионом для своих национальных производителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

