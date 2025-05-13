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Mazda запускает бренд MZD: что ждёт владельцев в России

1:09
Авто

Mazda объявила о запуске в России нового бренда под названием MZD. Под этой маркой компания будет предлагать запчасти и расходные материалы, произведённые с сохранением оригинального качества, которое ожидают владельцы автомобилей Mazda.

Mazda
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mazda

Ассортимент бренда MZD включает моторные масла, технические жидкости, воздушные и масляные фильтры, а также аккумуляторы. Все товары разрабатываются с учётом стандартов оригинальных компонентов, что гарантирует совместимость и надёжную работу автомобилей.

Кроме запуска нового бренда, Mazda подчеркнула свою готовность поддерживать российских владельцев. Компания продолжит обеспечивать сервисное обслуживание, а также организует параллельный ввоз популярных моделей, таких как CX-5, CX-60 и Mazda 6. Это позволит сохранить доступность новых автомобилей и качественного обслуживания, несмотря на изменения в рыночной ситуации.

Запуск бренда MZD - важный шаг для укрепления присутствия Mazda в России и поддержания высокого уровня доверия среди клиентов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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