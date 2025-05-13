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Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи

1:20
Авто

АвтоВАЗ официально опроверг слухи о том, что сборку Lada Granta собираются перенести с основной производственной линии. Представители компании подтвердили: производство модели остаётся на своём месте и продолжается в прежнем режиме.

Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta Drive Active (Лада Спорт)

Lada Granta сохраняет статус самой доступной модели в линейке АвтоВАЗа. Сейчас цена на неё стартует от 749 900 рублей, что делает её привлекательной для широкой аудитории. Доступность и надёжность обеспечивают автомобилю неизменную популярность среди российских покупателей.

Результаты продаж только подтверждают стабильный интерес к модели. В апреле было реализовано около 13 тысяч автомобилей Lada Granta, что позволило ей вновь войти в число лидеров российского рынка. Несмотря на общее изменение конъюнктуры в автопроме и рост цен, Granta продолжает удерживать прочные позиции благодаря удачному сочетанию цены, надёжности и доступности сервисного обслуживания.

АвтоВАЗ подчёркивает, что производство Granta играет важную роль в общей стратегии развития бренда. Модель ориентирована на широкий круг водителей и остаётся одним из основных драйверов продаж компании.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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