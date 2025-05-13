Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ

Где возводились дома, тянулись дороги, строились заводы — там обязательно работали грузовики.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗИЛ-130

Не громкие и не глянцевые, они были рабочими лошадками страны. ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ — три символа трудового СССР, без которых невозможно представить стройки, колхозы и дальние рейсы.

ГАЗ-51 — послевоенный труженик

Выпускался с 1946 года — более 3,5 млн штук. Надёжен, прост в ремонте, ездил по бездорожью и в любую погоду.

ГАЗ-51 возил всё: кирпич, картошку, цемент, даже людей в будках с лавками. Им можно было управлять почти без подготовки — его знали даже в деревнях.

ЗИЛ-130 — городской красавец

Узнаваем по голубой кабине и круглым фарам. Популярен с 1960-х до 1990-х. Мощный V8 двигатель, грузоподъёмность — 5 тонн.

Строил города, чистил снег, развозил хлеб и был мечтой водителя — считался "престижным" среди грузовиков.

КамАЗ — сила нового времени

Первый сошёл с конвейера в 1976 году в Набережных Челнах. Огромная кабина, дизельный мотор, сцепка — всё по-взрослому. Возил тяжести на север, в горы, через всю страну.

КамАЗы участвовали и побеждали в ралли "Париж-Дакар", прославив СССР за границей.

Что объединяло эти машины

Простота и надёжность.

Ремонт "на коленке" — запчасти везде, схема понятна.

Были частью повседневной жизни — на стройке, в поле, на трассе.

И да — в них не было кондиционеров, но было чувство нужности.

ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ — это не легенды выставок, а настоящие герои труда. Они не участвовали в парадах, но двигали страну вперёд — кирпич за кирпичом, километр за километром.