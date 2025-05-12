Битва за подержанные авто: почему цены в России переписывают рекорды

Цены на подержанные автомобили в России продолжают расти, устанавливая новые рекорды. За последние пять лет машины с пробегом подорожали гораздо сильнее, чем многие предполагали. Лидером роста стал Mitsubishi ASX: его стоимость увеличилась на 152%. В 2019 году этот кроссовер можно было купить за 771 000 рублей, а сегодня его цена приближается к 2 миллионам.
Серьёзный рост показали также Renault Fluence, Renault Duster и SsangYong Kyron. Их стоимость выросла примерно в полтора-два раза. Причём речь идёт не только о популярных седанах или внедорожниках: возрастные кроссоверы вроде Hyundai Creta и Honda CR-V сейчас стоят почти как новые автомобили.
Главная причина подорожания - дефицит новых машин. За последние годы производство и поставки автомобилей сократились, что вызвало рост спроса на машины с пробегом. Ситуацию усугубило изменение ценовой политики: автопроизводители подняли цены на новые модели, что автоматически подтянуло вверх и вторичный рынок.
Многие покупатели, которые раньше планировали приобрести новый автомобиль, теперь вынуждены выбирать среди подержанных. Это сделало рынок старых машин особенно активным: хорошие экземпляры становятся редкостью, а цены превышают все ожидания.
Текущая ситуация на российском автомобильном рынке ярко показывает, как сильный спрос при ограниченном предложении влияет на динамику цен.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.