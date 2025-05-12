Битва за подержанные авто: почему цены в России переписывают рекорды

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на подержанные автомобили в России продолжают расти, устанавливая новые рекорды. За последние пять лет машины с пробегом подорожали гораздо сильнее, чем многие предполагали. Лидером роста стал Mitsubishi ASX: его стоимость увеличилась на 152%. В 2019 году этот кроссовер можно было купить за 771 000 рублей, а сегодня его цена приближается к 2 миллионам.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mitsubishi ASX

Серьёзный рост показали также Renault Fluence, Renault Duster и SsangYong Kyron. Их стоимость выросла примерно в полтора-два раза. Причём речь идёт не только о популярных седанах или внедорожниках: возрастные кроссоверы вроде Hyundai Creta и Honda CR-V сейчас стоят почти как новые автомобили.

Главная причина подорожания - дефицит новых машин. За последние годы производство и поставки автомобилей сократились, что вызвало рост спроса на машины с пробегом. Ситуацию усугубило изменение ценовой политики: автопроизводители подняли цены на новые модели, что автоматически подтянуло вверх и вторичный рынок.

Многие покупатели, которые раньше планировали приобрести новый автомобиль, теперь вынуждены выбирать среди подержанных. Это сделало рынок старых машин особенно активным: хорошие экземпляры становятся редкостью, а цены превышают все ожидания.

Текущая ситуация на российском автомобильном рынке ярко показывает, как сильный спрос при ограниченном предложении влияет на динамику цен.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

