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Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X

2:45
Авто

В Южной Корее готовится громкий судебный процесс, который может затронуть не только конкретного водителя, но и саму компанию Tesla. Всё началось с трагедии, произошедшей в декабре 2020 года, когда белая Model X врезалась в стену парковки в престижном районе Сеула, унеся жизнь 60-летнего адвоката Юн Хонгына — близкого друга президента страны.

Tesla Model X
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model X

Кто на скамье подсудимых

Чхве Вон Чжон, 61-летний профессиональный водитель, перевозивший клиентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, обвиняется в непредумышленном убийстве. Однако сам он утверждает: машина вышла из-под контроля.

"Я не ускорялся. Машина сама поехала. Боковые зеркала начали складываться без команды, а затем автомобиль рванул вперёд", — заявил Чхве.

Что произошло

  • В момент въезда в подземный гараж, по версии прокуратуры, автомобиль набрал скорость 95 км/ч

  • Model X врезалась в стену, аккумулятор загорелся, салон быстро заполнился дымом и пламенем

  • Чхве спасся через разбитое окно, но пассажир на заднем сиденье оказался в ловушке

Электрические двери не открывались, пожарные не смогли сдвинуть передние сиденья, чтобы добраться до Юна. Им пришлось разбивать лобовое стекло, но было уже поздно — адвоката извлекли из автомобиля лишь через 25 минут после вызова спасателей.

Вопросы к Tesla: просто неисправность или системная проблема

Дело стало точкой давления на Tesla, поскольку компания не обязана соблюдать местные стандарты безопасности по условиям соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей.

Tesla — единственный автопроизводитель, который не предоставляет данные с бортовой системы диагностики местному регулятору — Корейскому управлению по безопасности на транспорте (TSA). Остальные бренды, включая иностранных конкурентов, такие данные передают.

Последствия и судебная перспектива

  • Судья Пак Вон Гю планирует вызвать инженеров Tesla для дачи показаний

  • Будут рассмотрены вопросы технической надёжности, безопасности и аварийных протоколов Tesla

  • Обвинение в непредумышленном убийстве -до 5 лет лишения свободы

  • Потенциально — пересмотр законодательства и соглашений с Tesla

Похожий случай: Китай

История в Сеуле напоминает недавнюю трагедию в Китае, где Model Y на высокой скорости сбила несколько человек, двое погибли, трое — в больнице. Снова — внезапное ускорение, невозможность контроля и подозрения на системную ошибку.

Уточнения

Tesla Model X — полноразмерный электрический кроссовер производства компании Tesla.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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