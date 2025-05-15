Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X

В Южной Корее готовится громкий судебный процесс, который может затронуть не только конкретного водителя, но и саму компанию Tesla. Всё началось с трагедии, произошедшей в декабре 2020 года, когда белая Model X врезалась в стену парковки в престижном районе Сеула, унеся жизнь 60-летнего адвоката Юн Хонгына — близкого друга президента страны.
Чхве Вон Чжон, 61-летний профессиональный водитель, перевозивший клиентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, обвиняется в непредумышленном убийстве. Однако сам он утверждает: машина вышла из-под контроля.
"Я не ускорялся. Машина сама поехала. Боковые зеркала начали складываться без команды, а затем автомобиль рванул вперёд", — заявил Чхве.
В момент въезда в подземный гараж, по версии прокуратуры, автомобиль набрал скорость 95 км/ч
Model X врезалась в стену, аккумулятор загорелся, салон быстро заполнился дымом и пламенем
Чхве спасся через разбитое окно, но пассажир на заднем сиденье оказался в ловушке
Электрические двери не открывались, пожарные не смогли сдвинуть передние сиденья, чтобы добраться до Юна. Им пришлось разбивать лобовое стекло, но было уже поздно — адвоката извлекли из автомобиля лишь через 25 минут после вызова спасателей.
Дело стало точкой давления на Tesla, поскольку компания не обязана соблюдать местные стандарты безопасности по условиям соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей.
Tesla — единственный автопроизводитель, который не предоставляет данные с бортовой системы диагностики местному регулятору — Корейскому управлению по безопасности на транспорте (TSA). Остальные бренды, включая иностранных конкурентов, такие данные передают.
Судья Пак Вон Гю планирует вызвать инженеров Tesla для дачи показаний
Будут рассмотрены вопросы технической надёжности, безопасности и аварийных протоколов Tesla
Обвинение в непредумышленном убийстве -до 5 лет лишения свободы
Потенциально — пересмотр законодательства и соглашений с Tesla
История в Сеуле напоминает недавнюю трагедию в Китае, где Model Y на высокой скорости сбила несколько человек, двое погибли, трое — в больнице. Снова — внезапное ускорение, невозможность контроля и подозрения на системную ошибку.
Tesla Model X — полноразмерный электрический кроссовер производства компании Tesla.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.