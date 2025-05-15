Новое исследование: владение электромобилем дешевле, чем бензиновым автомобилем

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Новая аналитика от компании Andersen из Великобритании показывает, что эксплуатация электромобиля обходится на 50,2% дешевле, чем аналогичного бензинового авто. И это не абстрактные подсчёты, а реальные цифры — в деньгах, милях и киловаттах.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Сколько стоит ездить на электричестве

По расчётам экспертов, годовое содержание электромобиля в Великобритании стоит около £1154, в то время как бензиновый автомобиль требует в среднем £2316 в год. То есть разница — почти вдвое.

Главный источник экономии — электричество вместо топлива. Например:

Бензиновый автомобиль: £1209 на 10 000 миль

Электромобиль: £174 (при домашней зарядке)

А с ночным тарифом 5 пенсов за кВт·ч — всего £115 в год

Где заряжают и сколько это стоит

По статистике Andersen:

92% всех зарядок — дома , где тарифы ниже

8% — на общественных зарядных станциях, даже самых дорогих

Даже при использовании сверхбыстрых станций, затраты на 25% ниже, чем на бензин.

А как насчёт обслуживания

Здесь тоже всё в пользу электромобиля:

£232 в год - стоимость обслуживания для "электрички"

£295 в год - для бензинового авто

А за 5 лет разница становится особенно заметной:

Электромобиль : £3857

Бензиновый автомобиль : £5514

Экономия: £1657

Единственный минус — страховка. Пока что

По данным Confused. com:

В начале 2025 года страховка для электромобиля стоила на £125,81 дороже

Но уже к 2024 году цена снизилась на 18%, и тренд продолжается

По мере роста популярности электрокаров и расширения рынка, ожидается дальнейшее снижение страховых тарифов.

Прямая цитата:

"Ключевым фактором является понимание экономии на зарядке, налогах и обслуживании, а также более низких расходах на страхование", — отмечает Дэвид Мартел, CEO Andersen.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

