Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астана и Лекарство из мусора: как отходы превращают в полезные препараты
Тайна затонувшего судна: что скрывало морское дно у Южной Австралии
Как старый бензин может превратить ваш двигатель в песочницу — не рискуйте
Давно так не смеялась: Мизулина ответила на угрозы Гасанова
Тело помнит спокойствие: как дышать так, чтобы тревога ушла сама
Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах
Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится
Столовая СССР: как готовили плов по ГОСТу 1982 года
Коровы едят по-новому, а мы пробуем другой сыр: что стоит за переменами

Новое исследование: владение электромобилем дешевле, чем бензиновым автомобилем

2:27
Авто

Новая аналитика от компании Andersen из Великобритании показывает, что эксплуатация электромобиля обходится на 50,2% дешевле, чем аналогичного бензинового авто. И это не абстрактные подсчёты, а реальные цифры — в деньгах, милях и киловаттах.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Сколько стоит ездить на электричестве

По расчётам экспертов, годовое содержание электромобиля в Великобритании стоит около £1154, в то время как бензиновый автомобиль требует в среднем £2316 в год. То есть разница — почти вдвое.

Главный источник экономии — электричество вместо топлива. Например:

  • Бензиновый автомобиль: £1209 на 10 000 миль

  • Электромобиль: £174 (при домашней зарядке)

  • А с ночным тарифом 5 пенсов за кВт·ч — всего £115 в год

Где заряжают и сколько это стоит

По статистике Andersen:

  • 92% всех зарядок — дома, где тарифы ниже

  • 8% — на общественных зарядных станциях, даже самых дорогих

Даже при использовании сверхбыстрых станций, затраты на 25% ниже, чем на бензин.

А как насчёт обслуживания

Здесь тоже всё в пользу электромобиля:

  • £232 в год - стоимость обслуживания для "электрички"

  • £295 в год - для бензинового авто

А за 5 лет разница становится особенно заметной:

  • Электромобиль: £3857

  • Бензиновый автомобиль: £5514

  • Экономия: £1657

Единственный минус — страховка. Пока что

По данным Confused. com:

  • В начале 2025 года страховка для электромобиля стоила на £125,81 дороже

  • Но уже к 2024 году цена снизилась на 18%, и тренд продолжается

По мере роста популярности электрокаров и расширения рынка, ожидается дальнейшее снижение страховых тарифов.

Прямая цитата:

"Ключевым фактором является понимание экономии на зарядке, налогах и обслуживании, а также более низких расходах на страхование", — отмечает Дэвид Мартел, CEO Andersen.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Последние материалы
Тело помнит спокойствие: как дышать так, чтобы тревога ушла сама
Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах
Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится
Столовая СССР: как готовили плов по ГОСТу 1982 года
Коровы едят по-новому, а мы пробуем другой сыр: что стоит за переменами
Самый стрессовый город Британии: считался самым доброжелательным, а оказался на грани
Погрузитесь в тайны Тосканы: эксклюзивный доступ в исторические особняки на один день
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Прощайте, мешки под глазами: 2 крема и 2 простых шага к преображению
Как ИИ меняет профессии: ваш карьерный план на ближайшие годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.