Новое исследование: владение электромобилем дешевле, чем бензиновым автомобилем

Новая аналитика от компании Andersen из Великобритании показывает, что эксплуатация электромобиля обходится на 50,2% дешевле, чем аналогичного бензинового авто. И это не абстрактные подсчёты, а реальные цифры — в деньгах, милях и киловаттах.
По расчётам экспертов, годовое содержание электромобиля в Великобритании стоит около £1154, в то время как бензиновый автомобиль требует в среднем £2316 в год. То есть разница — почти вдвое.
Главный источник экономии — электричество вместо топлива. Например:
Бензиновый автомобиль: £1209 на 10 000 миль
Электромобиль: £174 (при домашней зарядке)
А с ночным тарифом 5 пенсов за кВт·ч — всего £115 в год
По статистике Andersen:
92% всех зарядок — дома, где тарифы ниже
8% — на общественных зарядных станциях, даже самых дорогих
Даже при использовании сверхбыстрых станций, затраты на 25% ниже, чем на бензин.
Здесь тоже всё в пользу электромобиля:
£232 в год - стоимость обслуживания для "электрички"
£295 в год - для бензинового авто
А за 5 лет разница становится особенно заметной:
Электромобиль: £3857
Бензиновый автомобиль: £5514
Экономия: £1657
По данным Confused. com:
В начале 2025 года страховка для электромобиля стоила на £125,81 дороже
Но уже к 2024 году цена снизилась на 18%, и тренд продолжается
По мере роста популярности электрокаров и расширения рынка, ожидается дальнейшее снижение страховых тарифов.
"Ключевым фактором является понимание экономии на зарядке, налогах и обслуживании, а также более низких расходах на страхование", — отмечает Дэвид Мартел, CEO Andersen.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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