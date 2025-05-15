Японцы впереди планеты всей: самые надёжные машины Америки снова не американские

Если вы всё ещё верите в американскую надёжность, пришло время пересмотреть взгляды. Согласно исследованию Consumer Reports, в 2022 году самыми надёжными автомобилями в США снова стали модели японских производителей, в то время как отечественные бренды оказались в самом низу рейтинга.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Toyota Mirai

Кто и как это выяснил

Специалисты Consumer Reports изучили 300 000 автомобилей 2000-2023 модельных годов. Владельцы делились опытом по 17 ключевым системам: от двигателя и трансмиссии до электроники и подвески.

Топ-10 самых надёжных брендов

Абсолютные лидеры рейтинга:

Toyota

Lexus

Весь модельный ряд Lexus показал надежность выше среднего, а Toyota почти не отстала. Даже несмотря на то, что RAV4 Prime PHEV оценён как "средний”, а пикап Tundra получил низкую оценку (как и большинство больших пикапов в целом).

Интересно, что в десятке оказались и европейцы - BMW, Audi, а также Lincoln, поднявшийся благодаря улучшенному качеству моделей Nautilus и Corsair. Но Aviator по-прежнему среди наименее надёжных авто в США, наравне с Ford Explorer.

В чёрном списке: кого стоит обходить стороной

На дне рейтинга оказались такие гиганты, как:

Mercedes-Benz

Jeep

Volkswagen

GMC

Chevrolet

Tesla

Consumer Reports отмечает, что по некоторым брендам пока недостаточно данных, поэтому в список не попали: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian.

А что с типами автомобилей

Средняя надёжность по типам кузова:

Седаны/хэтчбеки/купе - 58/100

Внедорожники - 51/100

Минивэны - 44/100

Большие пикапы - 30/100 (!)

Очевидно, что размер — не всегда плюс, особенно в вопросах долговечности.

Уточнения

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию).

