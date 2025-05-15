Если вы всё ещё верите в американскую надёжность, пришло время пересмотреть взгляды. Согласно исследованию Consumer Reports, в 2022 году самыми надёжными автомобилями в США снова стали модели японских производителей, в то время как отечественные бренды оказались в самом низу рейтинга.
Специалисты Consumer Reports изучили 300 000 автомобилей 2000-2023 модельных годов. Владельцы делились опытом по 17 ключевым системам: от двигателя и трансмиссии до электроники и подвески.
Toyota
Lexus
Весь модельный ряд Lexus показал надежность выше среднего, а Toyota почти не отстала. Даже несмотря на то, что RAV4 Prime PHEV оценён как "средний”, а пикап Tundra получил низкую оценку (как и большинство больших пикапов в целом).
Интересно, что в десятке оказались и европейцы - BMW, Audi, а также Lincoln, поднявшийся благодаря улучшенному качеству моделей Nautilus и Corsair. Но Aviator по-прежнему среди наименее надёжных авто в США, наравне с Ford Explorer.
На дне рейтинга оказались такие гиганты, как:
Mercedes-Benz
Jeep
Volkswagen
GMC
Chevrolet
Tesla
Consumer Reports отмечает, что по некоторым брендам пока недостаточно данных, поэтому в список не попали: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian.
Средняя надёжность по типам кузова:
Седаны/хэтчбеки/купе - 58/100
Внедорожники - 51/100
Минивэны - 44/100
Большие пикапы - 30/100 (!)
Очевидно, что размер — не всегда плюс, особенно в вопросах долговечности.
Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию).
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.