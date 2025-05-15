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Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера

2:39
Авто

Сегодня кондиционер в машине — такая же норма, как руль и тормоз. Но всё было далеко не так удобно и доступно. Первые климатические установки в автомобилях были громоздкими, капризными и требовали чуть ли не физподготовки для включения. И всё началось… с лимузинов и элиты.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Первая прохлада на колёсах: Packard, 1939 год

10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго Packard 12 Sedan стал первым серийным автомобилем, предложившим заводскую установку кондиционера - как дополнительную опцию.

Но на самом деле всё началось раньше. Первый документально подтверждённый заказ на систему охлаждения в автомобиле был зафиксирован ещё в 1933 году, причём исключительно по спецзаказу — только для богатых клиентов, которые не хотели страдать от жары даже в лимузинах.

Как это работало (и не работало)

  • Испаритель и вентилятор занимали половину багажника

  • Компрессор располагался под капотом

  • Всё соединялось трубками, проходящими через весь кузов

Самое интересное: включить кондиционер было легко, а вот выключить — настоящий квест. Панельный выключатель отключал только вентилятор, но компрессор продолжал работать, пока не остановишься, не откроешь капот, не снимешь ремень вручную.

Почему идея провалилась

До войны Packard был единственным производителем, кто пытался внедрить такую роскошь в серию. Ни Cadillac, ни Chrysler не пошли дальше экспериментов. Почему?

  • Цена: 700 долларов за сам автомобиль + 274 за кондиционер - это как половина стоимости машины

  • Громоздкость и неудобство: занимал багажник, требовал ручного отключения

  • Война: Вторая мировая полностью остановила развитие идеи на несколько лет

Возвращение с успехом: 1950-е

В послевоенные годы американцы возвращаются к идее климата в салоне. Но теперь — с новыми технологиями, компактными формами и массовыми амбициями. Уже в середине 1950-х годов кондиционеры начинают появляться в Chrysler, затем и у других брендов. Сначала — опционально, потом — по умолчанию.

Из знака роскоши — в базовую норму

Быстро климат перестал быть игрушкой для богачей. Он становился нормой даже в бюджетных авто, и к 1980-м годам — уже неотъемлемой частью любой машины, вне зависимости от класса.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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