Продажи автомобилей в Европе растут как на дрожжах: кто выстрелил, а кто остался в минусе

Октябрь принёс автопроизводителям Европы долгожданное облегчение: продажи новых автомобилей выросли третий месяц подряд, составив 745 855 единиц, сообщает Ассоциация автопроизводителей ACEA. Лидером роста стал концерн Volkswagen Group, обеспечивший значительную часть прироста.
В годовом выражении октябрьский рост составил +12,2%. Восстановление особенно заметно в крупнейших странах ЕС:
Германия: +16,8%
Италия: +14,6%
Испания: +11,7%
Бельгия: +21,6%
Франция: +5,5%
Это знак того, что рынок постепенно выходит из кризиса, вызванного нехваткой электронных компонентов и сбоем цепочек поставок в первой половине года.
Несмотря на позитив, показатели далеки от доковидных времён.
Для сравнения:
В октябре 2017 и 2019 годов продажи превышали 1 миллион автомобилей
За январь-октябрь 2022 года рынок всё ещё на 8,1% ниже, чем за тот же период 2021 года
Продано 190 255 автомобилей
Рост на 41,7% по сравнению с прошлым годом
Отличились бренды: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Porsche, напротив, показал спад на 16,2%
Общие продажи: 141 500 единиц
Снижение у Peugeot, Fiat и Citroën
Стабильность у Opel и Jeep
Общий результат: +0,2% (76 916 авто)
Бренд Dacia - в росте
Сам Renault продолжает терять позиции
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.