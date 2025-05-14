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Продажи автомобилей в Европе растут как на дрожжах: кто выстрелил, а кто остался в минусе

2:10
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Октябрь принёс автопроизводителям Европы долгожданное облегчение: продажи новых автомобилей выросли третий месяц подряд, составив 745 855 единиц, сообщает Ассоциация автопроизводителей ACEA. Лидером роста стал концерн Volkswagen Group, обеспечивший значительную часть прироста.

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Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Где и насколько выросли продажи

В годовом выражении октябрьский рост составил +12,2%. Восстановление особенно заметно в крупнейших странах ЕС:

  • Германия: +16,8%

  • Италия: +14,6%

  • Испания: +11,7%

  • Бельгия: +21,6%

  • Франция: +5,5%

Это знак того, что рынок постепенно выходит из кризиса, вызванного нехваткой электронных компонентов и сбоем цепочек поставок в первой половине года.

Но пока без эйфории

Несмотря на позитив, показатели далеки от доковидных времён.
Для сравнения:

  • В октябре 2017 и 2019 годов продажи превышали 1 миллион автомобилей

  • За январь-октябрь 2022 года рынок всё ещё на 8,1% ниже, чем за тот же период 2021 года

Кто в плюсе

Лидер — Volkswagen Group:

  • Продано 190 255 автомобилей

  • Рост на 41,7% по сравнению с прошлым годом

  • Отличились бренды: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

  • Porsche, напротив, показал спад на 16,2%

Кто отстаёт

Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën) — -4,3%

  • Общие продажи: 141 500 единиц

  • Снижение у Peugeot, Fiat и Citroën

  • Стабильность у Opel и Jeep

Renault Group

  • Общий результат: +0,2% (76 916 авто)

  • Бренд Dacia - в росте

  • Сам Renault продолжает терять позиции

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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