О чём шепчет двигатель: как нагар на свечах зажигания поможет поставить диагноз вашему мотору

Свечи зажигания — это те самые крошечные детали, которые могут в один день превратить ваш авто в недвижимость. Их состояние напрямую влияет на запуск двигателя, расход топлива и общую работу силовой установки. Но как понять, что дело именно в свечах, а не в чём-то более серьёзном?
Ответ — в цвете нагара. Это почти как диагностика по глазам, только для машины.
Для начала — свечи нужно выкрутить. И тут начинается самое интересное: по налёту на электродах можно понять, что происходит в двигателе, и иногда — даже без поездки на СТО.
Отличные новости: всё работает, как надо.
Свеча в норме, смесь — идеальна.
Топливно-воздушная смесь слишком богатая - много бензина, мало воздуха.
Проблема, скорее всего, в системе питания, а не в самих свечах.
Это сигнал о большом количестве присадок в топливе.
Свеча исправна, но возможно, стоит задуматься о качестве бензина.
Это уже серьёзно.
Скорее всего, двигатель изношен, масло попадает в камеры сгорания.
Не тяните — здесь нужна диагностика.
Своевременная замена — залог лёгкого пуска и стабильной работы
Нагар поможет рано заметить проблему, ещё до того, как загорится "Check Engine"
Это дёшево, просто и полезно даже для начинающего автовладельца
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.