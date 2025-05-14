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О чём шепчет двигатель: как нагар на свечах зажигания поможет поставить диагноз вашему мотору

Авто

Свечи зажигания — это те самые крошечные детали, которые могут в один день превратить ваш авто в недвижимость. Их состояние напрямую влияет на запуск двигателя, расход топлива и общую работу силовой установки. Но как понять, что дело именно в свечах, а не в чём-то более серьёзном?

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

Ответ — в цвете нагара. Это почти как диагностика по глазам, только для машины.

Как распознать проблему по свечам зажигания

Для начала — свечи нужно выкрутить. И тут начинается самое интересное: по налёту на электродах можно понять, что происходит в двигателе, и иногда — даже без поездки на СТО.

Светло-серый или коричневатый нагар

Отличные новости: всё работает, как надо.
Свеча в норме, смесь — идеальна.

Чёрная сухая сажа

Топливно-воздушная смесь слишком богатая - много бензина, мало воздуха.
Проблема, скорее всего, в системе питания, а не в самих свечах.

Красноватый нагар

Это сигнал о большом количестве присадок в топливе.
Свеча исправна, но возможно, стоит задуматься о качестве бензина.

Маслянистый налёт или "хлопья"

Это уже серьёзно.
Скорее всего, двигатель изношен, масло попадает в камеры сгорания.
Не тяните — здесь нужна диагностика.

Почему важно проверять свечи

  • Своевременная замена — залог лёгкого пуска и стабильной работы

  • Нагар поможет рано заметить проблему, ещё до того, как загорится "Check Engine"

  • Это дёшево, просто и полезно даже для начинающего автовладельца

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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