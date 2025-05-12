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Военные мотоциклы: как они использовались на фронте

2:36
Авто

Военные мотоциклы играли важную роль на фронтах XX века, особенно во время Второй мировой войны.

BMW R71 WH748481
Фото: commons.wikimedia.org by Gnrc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW R71 WH748481

Несмотря на их компактность и уязвимость, они оказывались незаменимыми в ряде задач. А как же использовались мотоциклы на фронте?

1. Связь и курьерская служба

Быстрая доставка приказов, карт, донесений между штабами, когда радио отсутствовало или было ненадёжным. Мотоциклисты-курьеры часто ездили в одиночку, рискуя быть под обстрелом.

Пример: советские мотоциклы М-72 активно применялись для связи на передовой.

2. Разведка и патрулирование

Лёгкие и манёвренные, мотоциклы подходили для разведки местности, обходов и наблюдений.
Использовались мотоциклетные группы, в том числе с колясками, иногда вооружёнными пулемётами.

Вермахт использовал Zündapp KS 750 и BMW R75 с коляской и пулемётом MG-34.

3. Военная полиция и охрана тыла

Мотоциклы применялись для патрулирования тыла, сопровождения колонн и регулирования движения войск.

Военные "регулировщицы" на мотоциклах — знакомый образ для СССР.

4. Медицинская эвакуация

Некоторые мотоциклы с коляской переделывались под медицинские эвакуаторы, перевозившие раненых с поля боя.

Особенно популярны были такие модификации в армиях, где не хватало автомобилей.

5. Штурмовые и мобильные группы

В составе мотоциклетных батальонов мотоциклы использовались для молниеносных рейдов, обходов и прорывов. Оснащались автоматическим оружием, пулемётами, гранатами.

В Красной Армии действовали мотоциклетные взводы в составе танковых частей, которые быстро занимали ключевые позиции.

Какие мотоциклы использовались?

  • СССР: М-72 (копия BMW R71), ТИЗ-АМ-600
  • Германия: BMW R75, Zündapp KS 750
  • США: Harley-Davidson WLA
  • Великобритания: Norton 16H, BSA M20
  • Япония: Type 97 (в версии с коляской).

Почему мотоциклы уходили с фронта?

С развитием более защищённой техники (БТР, джипы) мотоциклы начали уступать.

  • Плохая проходимость в грязи и снегу.
  • Высокая уязвимость от огня.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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