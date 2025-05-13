Охотники за выхлопной трубой: как зарабатывают миллионы на краже катализаторов

Казалось бы, старенький седан или пикап — точно не цель для преступников. Но в действительности угонщиков сегодня интересует не то, что снаружи, а то, что внутри. Или точнее — внизу автомобиля.
Речь идёт о каталитических нейтрализаторах - незаметных, но ценных деталях, за которые сегодня идёт настоящая охота.
Один из самых ярких случаев произошёл в Торрансе (Калифорния) и поразил даже бывалых полицейских. На кадрах наблюдения, опубликованных полицией, видно, как из желтого Lamborghini Urus выходят четверо мужчин и… крадут каталитический нейтрализатор с фургона, припаркованного рядом.
Всё происходило около четырёх утра, быстро и слаженно:
один стоит "на стрёме",
остальные вырезают деталь и скрываются.
Номер машины, увы, неразборчив. Но полиция уверена — вора на суперкроссовере не так уж трудно вычислить.
Это не просто парадокс. Это реалии рынка, где "Lambo" — рабочая лошадка у тех, кто охотится за драгметаллами прямо на парковке.
Катализатор содержит драгоценные металлы: платину, палладий и родий. Даже в старом автомобиле они дороже золота по грамму.
Именно поэтому нейтрализаторы вырезают за считаные минуты и сдают за сотни, а порой тысячи долларов.
1600 краж только в Калифорнии за год
37% всех подобных преступлений в США
Преступные группы действуют в нескольких штатах, иногда с участием десятков человек
Недавно 21 человек из 5 штатов был арестован благодаря совместной операции с Минюстом США
Все — от стареньких Toyota Prius до грузовиков и минивэнов.
И если вы думаете, что ваш автомобиль неприметен — вы ошибаетесь. Для охотника за катализаторами важна не марка, а доступ к днищу и наличие ценного металла.
Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.
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