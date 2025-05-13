Охотники за выхлопной трубой: как зарабатывают миллионы на краже катализаторов

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Казалось бы, старенький седан или пикап — точно не цель для преступников. Но в действительности угонщиков сегодня интересует не то, что снаружи, а то, что внутри. Или точнее — внизу автомобиля.

Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Выхлопная труба автомобиля

Речь идёт о каталитических нейтрализаторах - незаметных, но ценных деталях, за которые сегодня идёт настоящая охота.

Как выглядит преступление XXI века

Один из самых ярких случаев произошёл в Торрансе (Калифорния) и поразил даже бывалых полицейских. На кадрах наблюдения, опубликованных полицией, видно, как из желтого Lamborghini Urus выходят четверо мужчин и… крадут каталитический нейтрализатор с фургона, припаркованного рядом.

Всё происходило около четырёх утра, быстро и слаженно:

один стоит "на стрёме",

остальные вырезают деталь и скрываются.

Номер машины, увы, неразборчив. Но полиция уверена — вора на суперкроссовере не так уж трудно вычислить.

Это не просто парадокс. Это реалии рынка, где "Lambo" — рабочая лошадка у тех, кто охотится за драгметаллами прямо на парковке.

Почему воруют именно каталитические нейтрализаторы

Катализатор содержит драгоценные металлы: платину, палладий и родий. Даже в старом автомобиле они дороже золота по грамму.

Именно поэтому нейтрализаторы вырезают за считаные минуты и сдают за сотни, а порой тысячи долларов.

Масштабы проблемы

1600 краж только в Калифорнии за год

37% всех подобных преступлений в США

Преступные группы действуют в нескольких штатах , иногда с участием десятков человек

Недавно 21 человек из 5 штатов был арестован благодаря совместной операции с Минюстом США

Кто под угрозой

Все — от стареньких Toyota Prius до грузовиков и минивэнов.

И если вы думаете, что ваш автомобиль неприметен — вы ошибаетесь. Для охотника за катализаторами важна не марка, а доступ к днищу и наличие ценного металла.

Уточнения

Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции.

