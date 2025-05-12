ТОП-5 грузовиков СССР, на которых никто не хотел ездить

Советская автопромышленность дала миру множество надёжных и легендарных грузовиков, таких как ЗИЛ-130, КамАЗ-5320 или ГАЗ-66.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашка-Суу, ЗиЛ-133

Но были и такие машины, которые вызывали у водителей только раздражение. Неудобные, ломучие, с прожорливыми моторами и плохой управляемостью — на этих грузовиках старались ездить только по принуждению. Вот ТОП-5 антирейтинга.

1. ЗИЛ-133

Трёхосный "монстр", который потреблял топливо как танк, но тянул хуже.

Огромный расход топлива (до 50 л/100 км)

Слабая надёжность

Частые перегревы и проблемы с КПП

2. ГАЗ-93

Самосвал кустарного типа на базе устаревшего ГАЗ-51.

Гидравлика часто отсутствовала

Подъём кузова вручную (!), на некоторых версиях

Слабая грузоподъёмность и хрупкий кузов

3. КрАЗ-257

Грузовой гигант с характером. Мощный, но… ужасный в управлении.

Рулевое управление без усилителя — рулить тяжело даже стоя

Кабина неудобна и шумна

Частые проблемы с коробкой передач

4. МАЗ-500 (ранние версии)

Кабина без спального места, перегрев, масляные потеки — первые МАЗы были суровым испытанием.

"Сырые" двигатели

Плохая обзорность

Неудобство при долгих рейсах

5. ЕрАЗ-762

Почти легендарный — как самая неудачная машина СССР.

Частые поломки и скрипы кузова

Очень слабый мотор

Отвратительная сборка, ржавчина, дыры в салоне

Не все советские грузовики были надёжными "рабочими лошадками". Некоторые вызывали у водителей одно желание — быстрее от них избавиться.

Однако именно на этих неудобных и ломучих машинах строились города, перевозились грузы и создавалась промышленность. И за это — им, несмотря ни на что, стоит отдать должное.