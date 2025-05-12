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ТОП-5 грузовиков СССР, на которых никто не хотел ездить

Авто

Советская автопромышленность дала миру множество надёжных и легендарных грузовиков, таких как ЗИЛ-130, КамАЗ-5320 или ГАЗ-66.

Кашка-Суу, ЗиЛ-133
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашка-Суу, ЗиЛ-133

Но были и такие машины, которые вызывали у водителей только раздражение. Неудобные, ломучие, с прожорливыми моторами и плохой управляемостью — на этих грузовиках старались ездить только по принуждению. Вот ТОП-5 антирейтинга.

1. ЗИЛ-133

Трёхосный "монстр", который потреблял топливо как танк, но тянул хуже.

  • Огромный расход топлива (до 50 л/100 км)
  • Слабая надёжность
  • Частые перегревы и проблемы с КПП

2. ГАЗ-93

Самосвал кустарного типа на базе устаревшего ГАЗ-51.

  • Гидравлика часто отсутствовала
  • Подъём кузова вручную (!), на некоторых версиях
  • Слабая грузоподъёмность и хрупкий кузов

3. КрАЗ-257

Грузовой гигант с характером. Мощный, но… ужасный в управлении.

  • Рулевое управление без усилителя — рулить тяжело даже стоя
  • Кабина неудобна и шумна
  • Частые проблемы с коробкой передач

4. МАЗ-500 (ранние версии)

Кабина без спального места, перегрев, масляные потеки — первые МАЗы были суровым испытанием.

  • "Сырые" двигатели
  • Плохая обзорность
  • Неудобство при долгих рейсах

5. ЕрАЗ-762

Почти легендарный — как самая неудачная машина СССР.

  • Частые поломки и скрипы кузова
  • Очень слабый мотор
  • Отвратительная сборка, ржавчина, дыры в салоне

Не все советские грузовики были надёжными "рабочими лошадками". Некоторые вызывали у водителей одно желание — быстрее от них избавиться.

Однако именно на этих неудобных и ломучих машинах строились города, перевозились грузы и создавалась промышленность. И за это — им, несмотря ни на что, стоит отдать должное.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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