ТОП-5 грузовиков СССР, на которых никто не хотел ездить

Советская автопромышленность дала миру множество надёжных и легендарных грузовиков, таких как ЗИЛ-130, КамАЗ-5320 или ГАЗ-66.
Но были и такие машины, которые вызывали у водителей только раздражение. Неудобные, ломучие, с прожорливыми моторами и плохой управляемостью — на этих грузовиках старались ездить только по принуждению. Вот ТОП-5 антирейтинга.
1. ЗИЛ-133
Трёхосный "монстр", который потреблял топливо как танк, но тянул хуже.
2. ГАЗ-93
Самосвал кустарного типа на базе устаревшего ГАЗ-51.
3. КрАЗ-257
Грузовой гигант с характером. Мощный, но… ужасный в управлении.
4. МАЗ-500 (ранние версии)
Кабина без спального места, перегрев, масляные потеки — первые МАЗы были суровым испытанием.
5. ЕрАЗ-762
Почти легендарный — как самая неудачная машина СССР.
Не все советские грузовики были надёжными "рабочими лошадками". Некоторые вызывали у водителей одно желание — быстрее от них избавиться.
Однако именно на этих неудобных и ломучих машинах строились города, перевозились грузы и создавалась промышленность. И за это — им, несмотря ни на что, стоит отдать должное.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.