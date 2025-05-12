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Автомобильные перекупщики СССР: кто и как продавал машины

2:33
Авто

В Советском Союзе автомобиль был, скорее, роскошью, чем обыденной вещью.

ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ВАЗ-2101

При этом количество автомобилей было ограничено, а государственная система распределения их через очереди создавала определённые "побочные эффекты". И вот тут как раз и проявлялись "перекупщики".

В условиях дефицита и бюрократических задержек они стали своего рода посредниками, которые помогали людям получить машину, но, конечно же, с наценкой.

Как это работало?

Государственная очередь

В СССР покупка автомобиля была долгим и сложным процессом. Сначала нужно было встать в очередь, которая могла тянуться годами, потом оформить документы, пройти проверки и ещё пару раз "подождать". Это создавало огромный дефицит, и многие люди, не желая ждать или не имея терпения, обращались к тем, кто мог помочь купить машину быстрее — перекупщикам.

Как "работали" перекупщики?

Перекупщики, по сути, действовали как посредники. Они могли получить автомобиль из магазинов через свои связи или использовать свой "блат" для того, чтобы быстрее попасть в очередь. Также они иногда покупали машины у тех, кто смог получить автомобиль, но по каким-то причинам не мог им пользоваться — например, по состоянию здоровья или необходимости в деньгах.

Перекупщики часто использовали личные связи с сотрудниками автосалонов или властями, чтобы получить машину быстрее. Иногда в дело входили взятки или "подарки" тем, кто имел возможность ускорить процесс.

Как это было выгодно?

Стоимость машины в советское время зависела от модели, но, как правило, она была строго установлена государством. Однако перекупщики, пользуясь дефицитом и очередями, продавали автомобили с наценкой. Например, если цена на автомобиль была 6 тысяч рублей, то перекупщик мог продать его за 10-12 тысяч рублей. И покупатели шли на такую цену, потому что машина была "на руках", а ждать её в очереди было сложно или невозможно.

Перекупщики автомобилей в СССР существовали и играли важную роль на фоне дефицита. Они "помогали" людям, которые не могли или не хотели ждать в очереди, и за это брали свою плату. Хотя официально такие практики были незаконными, в условиях дефицита и отсутствия свободного рынка перекупщики работали на грани закона и находили свои способы заработка.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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