Зачем в СССР производили так много мотоциклов с колясками?

Мотоцикл с коляской — штука необычная, но в СССР это было вполне привычное средство передвижения.
Почему же их производили так много? Неужели эти странные транспортные средства были так востребованы? Давайте разберемся.
Практичность и доступность
Главное преимущество мотоцикла с коляской — это доступность. Личные автомобили в СССР были дефицитом, а вот мотоциклы с колясками стоили гораздо дешевле и были достаточно мобильными.
С ними можно было перевозить не только людей, но и грузы, что особенно ценно в сельской местности. Они идеально подходили для плохих дорог, где обычный автомобиль застрял бы.
Экономичность и простота
Кроме того, мотоциклы с колясками были значительно дешевле в обслуживании, чем автомобили. Они не требовали больших затрат на топливо и легко ремонтировались, что также было важным фактором в условиях ограниченных ресурсов.
Лёгкость в обслуживании и дешевизна сделали их более доступными для большинства граждан.
Мотоциклы с колясками в СССР стали символом практичности и универсальности. Они решали множество повседневных задач, обеспечивая доступный транспорт для людей по всей стране, и оставались важной частью жизни даже в условиях дефицита автомобилей.
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