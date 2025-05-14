Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат

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Обязательно ли детское кресло? Да, детское кресло обязательно, если:

Фото: wikimedia by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ детское автокресло

Ребёнку меньше 12 лет или его рост меньше 150 см.

Вы путешествуете в легковом автомобиле или кемпере, оборудованном трёхточечными ремнями.

Транспортное средство позволяет надёжно закрепить кресло с помощью ремней (трёх- или двухточечных).

В этом случае действуют те же правила, что и при перевозке детей в легковом автомобиле.

В автобусе — другие правила

1. Междугородние и туристические автобусы:

Если есть ремни безопасности, дети обязаны ими пользоваться.

Однако использование детских кресел не обязательно, так как:

Во многих автобусах ремни — двухточечные, несовместимые с большинством кресел.

Нет законодательного требования иметь детские кресла в больших автобусах.

Исключение: У туроператоров могут быть свои внутренние правила, например, обязательное кресло для детей до 3 лет.

В кемперах и автофургонах

При наличии подходящих ремней детское кресло обязательно, как в легковом автомобиле.

Кресло можно ставить:

На передние сиденья, если это разрешено.

На задние сиденья, обращённые вперёд.

При необходимости — на сиденья, обращённые назад или вбок (в экстренных случаях).

Важно: Детям запрещено находиться в спальных местах или автоприцепе во время движения.

Только если нет возможности правильно установить кресло, дети от 3 лет и старше могут быть просто пристёгнуты ремнём. Это допустимо лишь в исключительных ситуациях, например, при нехватке мест или отсутствии подходящих креплений.

Вывод

В автомобиле или кемпере — детское кресло обязательно (до 12 лет или 150 см).

В автобусе — достаточно ремня, если нет условий для установки кресла.

Безопасность и соответствие законам зависят от типа транспорта, оснащения сидений и возраста/роста ребёнка.

Уточнения

Кэ́мпер (также кемпер; англ. camper) - автокемпер — название самоходных автодомов, особенно в Европе.



