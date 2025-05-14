Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат

Обязательно ли детское кресло? Да, детское кресло обязательно, если:
В автобусе — другие правила
1. Междугородние и туристические автобусы:
Если есть ремни безопасности, дети обязаны ими пользоваться.
Однако использование детских кресел не обязательно, так как:
Исключение: У туроператоров могут быть свои внутренние правила, например, обязательное кресло для детей до 3 лет.
В кемперах и автофургонах
При наличии подходящих ремней детское кресло обязательно, как в легковом автомобиле.
Кресло можно ставить:
Важно: Детям запрещено находиться в спальных местах или автоприцепе во время движения.
Только если нет возможности правильно установить кресло, дети от 3 лет и старше могут быть просто пристёгнуты ремнём. Это допустимо лишь в исключительных ситуациях, например, при нехватке мест или отсутствии подходящих креплений.
Вывод
Кэ́мпер (также кемпер; англ. camper) - автокемпер — название самоходных автодомов, особенно в Европе.
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