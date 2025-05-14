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Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат

2:07
Авто

Обязательно ли детское кресло? Да, детское кресло обязательно, если:

детское автокресло
Фото: wikimedia by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
детское автокресло
  • Ребёнку меньше 12 лет или его рост меньше 150 см.
  • Вы путешествуете в легковом автомобиле или кемпере, оборудованном трёхточечными ремнями.
  • Транспортное средство позволяет надёжно закрепить кресло с помощью ремней (трёх- или двухточечных).
  • В этом случае действуют те же правила, что и при перевозке детей в легковом автомобиле.

В автобусе — другие правила

1. Междугородние и туристические автобусы:
Если есть ремни безопасности, дети обязаны ими пользоваться.

Однако использование детских кресел не обязательно, так как:

  • Во многих автобусах ремни — двухточечные, несовместимые с большинством кресел.
  • Нет законодательного требования иметь детские кресла в больших автобусах.

Исключение: У туроператоров могут быть свои внутренние правила, например, обязательное кресло для детей до 3 лет.

В кемперах и автофургонах

При наличии подходящих ремней детское кресло обязательно, как в легковом автомобиле.

Кресло можно ставить:

  • На передние сиденья, если это разрешено.
  • На задние сиденья, обращённые вперёд.
  • При необходимости — на сиденья, обращённые назад или вбок (в экстренных случаях).

Важно: Детям запрещено находиться в спальных местах или автоприцепе во время движения.

Только если нет возможности правильно установить кресло, дети от 3 лет и старше могут быть просто пристёгнуты ремнём. Это допустимо лишь в исключительных ситуациях, например, при нехватке мест или отсутствии подходящих креплений.

Вывод

  • В автомобиле или кемпере — детское кресло обязательно (до 12 лет или 150 см).
  • В автобусе — достаточно ремня, если нет условий для установки кресла.
  • Безопасность и соответствие законам зависят от типа транспорта, оснащения сидений и возраста/роста ребёнка.

Уточнения

Кэ́мпер (также кемпер; англ. camper) - автокемпер — название самоходных автодомов, особенно в Европе.
 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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