Проверка авто за 2000 ₽ или ремонт за 200 000 ₽ — вторичка не прощает наивных

На вторичке всё просто: если объявление выглядит слишком сладко — скорее всего, в машине горькая начинка. Да, найти выгодную сделку можно. Но чаще это — прикормка от перекупа, маскирующая ДТП, арест, "скрученную" жизнь или нечто похуже.
"Ниже рынка" — это не подарок судьбы, а повод включить паранойю. У настоящих собственников такие машины уходят за полчаса. Всё остальное — либо жёсткий торг, либо жёсткий подвох.
Даже если ты не технарь, сегодня всё делается в пару кликов. ГИБДД, "Автокод", платные отчёты — покажут всё:
ДТП и ремонт
Аресты и залоги
Пробег
Даже алименты владельца — если важно знать, кому ты платишь деньги
Всё ещё думаешь, что 2000 ₽ на осмотр — это "переплата"? А вот скрытый шпатлёвкой удар в лонжерон может стоить тебе 200 000 ₽. У профи есть нужные штуки:
толщиномер
диагностика
знания, где смотреть и что спрашивать
Никакая "смешная цена" не стоит нервов и лишних ремонтов. Проверка кузова, салона, пробега + официальный отчёт — и ты либо торгуешься уверенно, либо идёшь мимо. А лучше — идёшь с отчётом в руках.
Если машина стоит подозрительно мало — заплати немного сейчас за проверку, чтобы потом не продавать почку.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.