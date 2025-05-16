Проверка авто за 2000 ₽ или ремонт за 200 000 ₽ — вторичка не прощает наивных

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

На вторичке всё просто: если объявление выглядит слишком сладко — скорее всего, в машине горькая начинка. Да, найти выгодную сделку можно. Но чаще это — прикормка от перекупа, маскирующая ДТП, арест, "скрученную" жизнь или нечто похуже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Слишком дёшево — значит, кто-то хочет, чтобы ты не спрашивал

"Ниже рынка" — это не подарок судьбы, а повод включить паранойю. У настоящих собственников такие машины уходят за полчаса. Всё остальное — либо жёсткий торг, либо жёсткий подвох.

Пробить по базам — дело пары минут

Даже если ты не технарь, сегодня всё делается в пару кликов. ГИБДД, "Автокод", платные отчёты — покажут всё:

ДТП и ремонт

Аресты и залоги

Пробег

Даже алименты владельца — если важно знать, кому ты платишь деньги

Лучший друг покупателя — подборщик

Всё ещё думаешь, что 2000 ₽ на осмотр — это "переплата"? А вот скрытый шпатлёвкой удар в лонжерон может стоить тебе 200 000 ₽. У профи есть нужные штуки:

толщиномер

диагностика

знания, где смотреть и что спрашивать

Визуал + документы = твоя страховка

Никакая "смешная цена" не стоит нервов и лишних ремонтов. Проверка кузова, салона, пробега + официальный отчёт — и ты либо торгуешься уверенно, либо идёшь мимо. А лучше — идёшь с отчётом в руках.

Если машина стоит подозрительно мало — заплати немного сейчас за проверку, чтобы потом не продавать почку.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

