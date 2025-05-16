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Проверка авто за 2000 ₽ или ремонт за 200 000 ₽ — вторичка не прощает наивных

1:35
Авто

На вторичке всё просто: если объявление выглядит слишком сладко — скорее всего, в машине горькая начинка. Да, найти выгодную сделку можно. Но чаще это — прикормка от перекупа, маскирующая ДТП, арест, "скрученную" жизнь или нечто похуже.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Слишком дёшево — значит, кто-то хочет, чтобы ты не спрашивал

"Ниже рынка" — это не подарок судьбы, а повод включить паранойю. У настоящих собственников такие машины уходят за полчаса. Всё остальное — либо жёсткий торг, либо жёсткий подвох.

Пробить по базам — дело пары минут

Даже если ты не технарь, сегодня всё делается в пару кликов. ГИБДД, "Автокод", платные отчёты — покажут всё:

  • ДТП и ремонт

  • Аресты и залоги

  • Пробег

  • Даже алименты владельца — если важно знать, кому ты платишь деньги

Лучший друг покупателя — подборщик

Всё ещё думаешь, что 2000 ₽ на осмотр — это "переплата"? А вот скрытый шпатлёвкой удар в лонжерон может стоить тебе 200 000 ₽. У профи есть нужные штуки:

  • толщиномер

  • диагностика

  • знания, где смотреть и что спрашивать

Визуал + документы = твоя страховка

Никакая "смешная цена" не стоит нервов и лишних ремонтов. Проверка кузова, салона, пробега + официальный отчёт — и ты либо торгуешься уверенно, либо идёшь мимо. А лучше — идёшь с отчётом в руках.

Если машина стоит подозрительно мало — заплати немного сейчас за проверку, чтобы потом не продавать почку.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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