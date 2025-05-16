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Раньше угоняли ломами. Теперь — Wi-Fi. А ты всё надеешься на брелок

1:39
Авто

Забыл машину с ключом у дома? Уже неважно. Угонщики давно не бегают с отмычками — они "ловят" твой сигнал и заводят авто быстрее, чем ты успеешь заказать кофе.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Угон — это бизнес. И ты в нём — спонсор

Современные автоугонщики действуют не ночью и в балаклавах. Днём. Спокойно. На парковке ТЦ или у дома. Им не нужен ключ — им нужен твой сигнал. А дальше — дело техники. И твоей беспечности.

Какие машины "улетают" чаще всего

В зоне риска:

  • Hyundai

  • Kia

  • Chery

  • Haval

Популярность на вторичке = высокие шансы на угон. Только в первом квартале 2025 года число угонов выросло на 60%. И это ещё не пик.

Что используют угонщики

  1. Перехватчики сигналов — ловят "ключ" из воздуха, авто открывается само.

  2. Подделка ключей — создают клон, авто не понимает подвоха.

  3. Сканеры против сигнализаций — обходят даже "умные" системы за секунды.

  4. Программаторы — отключают защиту, будто ты сам открыл машину.

Что делать, если у тебя нет денег на охранный космодром

  • Установи GPS-сигналку с уведомлениями

  • Спрячь трекер (AirTag, аналог) в нескольких местах

  • Паркуйся в зоне камер или на охраняемых стоянках

  • Не храни ключ рядом с входной дверью — сигнал могут перехватить даже через стену

Профилактика — это не паранойя, это реальность. Лучше один AirTag под сиденьем, чем искать свой авто в объявлениях на разбор.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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