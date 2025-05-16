Раньше угоняли ломами. Теперь — Wi-Fi. А ты всё надеешься на брелок

Забыл машину с ключом у дома? Уже неважно. Угонщики давно не бегают с отмычками — они "ловят" твой сигнал и заводят авто быстрее, чем ты успеешь заказать кофе.
Современные автоугонщики действуют не ночью и в балаклавах. Днём. Спокойно. На парковке ТЦ или у дома. Им не нужен ключ — им нужен твой сигнал. А дальше — дело техники. И твоей беспечности.
В зоне риска:
Hyundai
Kia
Chery
Haval
Популярность на вторичке = высокие шансы на угон. Только в первом квартале 2025 года число угонов выросло на 60%. И это ещё не пик.
Перехватчики сигналов — ловят "ключ" из воздуха, авто открывается само.
Подделка ключей — создают клон, авто не понимает подвоха.
Сканеры против сигнализаций — обходят даже "умные" системы за секунды.
Программаторы — отключают защиту, будто ты сам открыл машину.
Установи GPS-сигналку с уведомлениями
Спрячь трекер (AirTag, аналог) в нескольких местах
Паркуйся в зоне камер или на охраняемых стоянках
Не храни ключ рядом с входной дверью — сигнал могут перехватить даже через стену
Профилактика — это не паранойя, это реальность. Лучше один AirTag под сиденьем, чем искать свой авто в объявлениях на разбор.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.