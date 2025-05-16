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Жара против машины: как не попасть на эвакуатор из-за банальной летней ошибки

2:05
Авто

Пока ты радуешься солнцу и прохладе от кондиционера, под капотом твоей машины идёт настоящая жара. И если ты не хочешь утром крутить ключ и слышать только "щёлк" — пришло время заняться аккумулятором. Да, летом тоже.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Жара высушивает батарею быстрее, чем нервы в пробке

При высоких температурах у АКБ начинается своя драма: испаряется влага, пластины покрываются сульфатом, ёмкость падает. Особенно страдают обслуживаемые батареи. Им нужна вода — дистиллированная, не из-под крана. У необслуживаемых — проверяй вздутие, подтёки, чистоту клемм и крепления. Иначе — всё, приехали.

Не крутит? Возможно, пора прощаться

Если утром заводишься с трудом — АКБ уже намекает. Можно промерить мультиметром (ищется за 5 минут на маркетплейсе) или заехать на диагностику. Лучше сделать это ДО жары, чем таскать "крокодилы" в багажнике всё лето.

Пострадает не только АКБ

Жара лупит по всему: перегреваются радиаторы, вентиляторы сдаются, кондиционер — пшикает тёплым. Уровень антифриза, фильтры и хладагент — проверь заранее. Потом будет не до проверки, когда в пробке +45, а в салоне парилка.

Машина в жару — как чайник в микроволновке

Стоянка на солнце поднимает температуру под капотом до 80+ градусов. Это убийственно для всего — от прокладок до электрики. Лучше ставить в тень, а ещё круче — кинуть отражающую шторку на лобовое. Мелочь, а приятно.

Мелочи, о которых потом пожалеешь

Омыватель и тормозуха — тоже страдают. Жидкости могут испаряться, терять свойства. Особенно если ты собрался в отпуск или на дачу — не забудь проверить всё, что заливается.

Летом машине тоже жарко. Если тебе лень копаться — лучше один раз проверить сейчас, чем потом звонить эвакуатору с фразой "ну вот опять".

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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