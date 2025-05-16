Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды
Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался

Не хочешь платить за капитальный ремонт? Тогда перестань делать эти вещи с машиной каждое утро

Авто

Каждое утро ты подходишь к машине, поворачиваешь ключ, трогаешься… и совершаешь одну из типичных ошибок, которые выводят мотор из строя. Медленно, но верно.

Поломка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поломка авто

Завёл и сразу по газам? Зря

Главный враг мотора — ты, когда не даёшь ему проснуться. Даже пара минут на холостом — уже забота. А если стартуешь с места на холодную, масло не успевает добраться до всех нужных точек. Результат — ускоренный износ, особенно в зоне поршней.

"Check Engine" горит? Ну и пусть

Нет. Не пусть. Езда с горящей лампочкой на панели — это как жить с болью в боку и говорить: "пройдёт". Даже мелкая ошибка может перерасти в серьёзную поломку. А поломка — в счёт на 50 тысяч. И это — в лучшем случае.

Шины? Проверь хоть раз в месяц…

Давление в шинах меняется с погодой, а не только от наездов на бордюры. Перекачал — жестко и скользко. Спустились — больше жрёт бензин и стирается резина. А иногда и просто "бабах" на трассе. Надо проверять хотя бы раз в неделю, особенно перед дальняком.

Прогрев — это не стоянка на 15 минут

Оставлять машину на холостом ходу на 10-15 минут — не забота, а вред. Больше нагара, больше расход, свечи страдают. Лучше — две минуты на месте, а потом аккуратно поехал. Двигатель любит движение.

Масло — не магия. Его надо проверять

Щуп — штука простая, но многие водители к нему не прикасаются месяцами. А потом удивляются, почему движок стучит. Масло уходит не только при протечках, но и просто в процессе езды. Проверяй хотя бы раз в несколько дней. Это дешевле, чем капиталка.

Большинство бед в машине начинаются с того, что мы к ней относимся, как к будильнику — главное, чтоб работала. Но поверь, мотор не прощает пренебрежения. И утро с кофейком может обернуться утренним визитом в автосервис.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Новости спорта
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался Аудио 
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения
Авто
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Автобус Икарус: венгерский гость на наших дорогах Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Последние материалы
Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама
Землю накрыло такой солнечной бурей, что современная техника бы умерла — а люди даже не знали
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Маленькая страна, огромная история: как добраться до Сан-Марино и почему это стоит того
Невидимую скульптуру продали за $18 тысяч: вот чем покупателя зацепил художник
Дипломат на Netflix: самый ожидаемый фильм 2025 года бьёт рекорды просмотров
Без тренажёров и гантелей: учёные нашли дешёвую замену лекарствам от давления
Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды
Бабушкины хитрости: как спасти борщ, если он не удался
ТОП-5 самых знаковых советских и российских самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.