Не хочешь платить за капитальный ремонт? Тогда перестань делать эти вещи с машиной каждое утро

Каждое утро ты подходишь к машине, поворачиваешь ключ, трогаешься… и совершаешь одну из типичных ошибок, которые выводят мотор из строя. Медленно, но верно.
Главный враг мотора — ты, когда не даёшь ему проснуться. Даже пара минут на холостом — уже забота. А если стартуешь с места на холодную, масло не успевает добраться до всех нужных точек. Результат — ускоренный износ, особенно в зоне поршней.
Нет. Не пусть. Езда с горящей лампочкой на панели — это как жить с болью в боку и говорить: "пройдёт". Даже мелкая ошибка может перерасти в серьёзную поломку. А поломка — в счёт на 50 тысяч. И это — в лучшем случае.
Давление в шинах меняется с погодой, а не только от наездов на бордюры. Перекачал — жестко и скользко. Спустились — больше жрёт бензин и стирается резина. А иногда и просто "бабах" на трассе. Надо проверять хотя бы раз в неделю, особенно перед дальняком.
Оставлять машину на холостом ходу на 10-15 минут — не забота, а вред. Больше нагара, больше расход, свечи страдают. Лучше — две минуты на месте, а потом аккуратно поехал. Двигатель любит движение.
Щуп — штука простая, но многие водители к нему не прикасаются месяцами. А потом удивляются, почему движок стучит. Масло уходит не только при протечках, но и просто в процессе езды. Проверяй хотя бы раз в несколько дней. Это дешевле, чем капиталка.
Большинство бед в машине начинаются с того, что мы к ней относимся, как к будильнику — главное, чтоб работала. Но поверь, мотор не прощает пренебрежения. И утро с кофейком может обернуться утренним визитом в автосервис.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.