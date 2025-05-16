Не хочешь платить за капитальный ремонт? Тогда перестань делать эти вещи с машиной каждое утро

Каждое утро ты подходишь к машине, поворачиваешь ключ, трогаешься… и совершаешь одну из типичных ошибок, которые выводят мотор из строя. Медленно, но верно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поломка авто

Завёл и сразу по газам? Зря

Главный враг мотора — ты, когда не даёшь ему проснуться. Даже пара минут на холостом — уже забота. А если стартуешь с места на холодную, масло не успевает добраться до всех нужных точек. Результат — ускоренный износ, особенно в зоне поршней.

"Check Engine" горит? Ну и пусть

Нет. Не пусть. Езда с горящей лампочкой на панели — это как жить с болью в боку и говорить: "пройдёт". Даже мелкая ошибка может перерасти в серьёзную поломку. А поломка — в счёт на 50 тысяч. И это — в лучшем случае.

Шины? Проверь хоть раз в месяц…

Давление в шинах меняется с погодой, а не только от наездов на бордюры. Перекачал — жестко и скользко. Спустились — больше жрёт бензин и стирается резина. А иногда и просто "бабах" на трассе. Надо проверять хотя бы раз в неделю, особенно перед дальняком.

Прогрев — это не стоянка на 15 минут

Оставлять машину на холостом ходу на 10-15 минут — не забота, а вред. Больше нагара, больше расход, свечи страдают. Лучше — две минуты на месте, а потом аккуратно поехал. Двигатель любит движение.

Масло — не магия. Его надо проверять

Щуп — штука простая, но многие водители к нему не прикасаются месяцами. А потом удивляются, почему движок стучит. Масло уходит не только при протечках, но и просто в процессе езды. Проверяй хотя бы раз в несколько дней. Это дешевле, чем капиталка.

Большинство бед в машине начинаются с того, что мы к ней относимся, как к будильнику — главное, чтоб работала. Но поверь, мотор не прощает пренебрежения. И утро с кофейком может обернуться утренним визитом в автосервис.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

