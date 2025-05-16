Полноприводный кроссовер до 2 млн — это не выбор, это квест

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Полноприводный кроссовер с пробегом за сотню — это не просто машина, а настоящая головоломка. Рынок как будто играет с покупателем в "угадай цену" — и ставки там совсем не детские.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль Nissan Juke

RAV4 — за 3,7 миллиона. Почему бы и нет?

Некоторые продавцы живут в параллельной реальности. За восьмилетний RAV4 с пробегом под 150 тысяч просят до 3,7 млн рублей. Это почти на миллион больше среднего ценника — и на полмиллиона дороже нового китайца в максималке. Но спрос, как ни странно, есть.

Автомат? Есть. Полный привод? Уже сложнее

Если хочется и полного привода, и классического "автомата", выбор резко сужается. Вариатор — пожалуйста, а вот АКПП — дефицит. И не просто дефицит, а почти премиум. За 2 миллиона рублей — либо "убитый" X3, либо Mitsubishi с мощным мотором. Всё остальное либо с вариатором, либо с передним приводом. И то, и другое не радует любителей бездорожья.

Где же "тот самый" кроссовер

Моделей немного. Вариантов — ещё меньше. Nissan, Renault, Peugeot, Skoda — у всех что-то не так: либо нет полного привода, либо коробка не та, либо мотор "не живёт". Китайцы — в основном с передним приводом. А те, у кого полный, — либо редкие, либо ушатанные.

Реально найти — реально страдать

55% кроссоверов на рынке — с полным приводом и автоматом. Но почти все они или слишком дорогие, или в состоянии "лучше не знать". А если наткнулся на "живой" вариант — хватай. Завтра его уже не будет.