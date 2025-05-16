Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто подарит уют и радость: 10 пород с безупречным нравом
Военные, вездеходные и вечные: спецгрузовики СССР
Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава
Не хотите змей в саду? Вот растения, которые помогут вам их отпугнуть
Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1
Мексика: галлюциногены превращают отпуск в убийственный кошмар
Как мы убиваем свой интеллект по чайной ложке: 7 невидимых кнопок, которые тихо отключают наш мозг каждый день
Мягкий знак или печать древних? Что скрывает буква М на лбу вашей кошки
Минфин удивил! Доходы от штрафов за нарушение ПДД вырастут в 8 раз

Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки

2:11
Авто

Щуп сухой, а ты вроде только заливал? Если ты сейчас достаёшь из багажника канистру — поздравляем, у тебя масложор. Это не диагноз, но симптом точно тревожный.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Подтекает, но не просит

Самая банальная причина — масло уходит через щели. Прокладки и сальники со временем устают, теряют эластичность. Где-то капнуло, где-то испарилось — и вот уже снова доливаем. Иногда починить проще простого. А иногда — нужен разбор мотора или кузова. Всё зависит от того, насколько ты неудачник по модели авто.

Залил "не то" — доливай "ещё"

Если масло свежее, но двигатель его "ест", подумай: подходящую ли ты вязкость выбрал? Одно неверное значение — и мотор начинает работать не по плану. Решение простое: сменить масло и фильтр, а потом надеяться, что не пришлось платить за ошибки дважды.

Поршни, кольца, колпачки — и привет капиталке

Хуже, когда всё внутри: износ поршневых колец, маслосъёмных колпачков или увеличенные зазоры в цилиндрах. Иногда помогает лёгкий ремонт, а иногда — только капитальный. Если слышишь "гильзы" от мастера — морально готовься к потере нескольких зарплат.

Гоняешь? Тогда не жалуйся

Любишь поддать газку до отсечки? Часто стоишь на холостом? Тогда расход масла — твой образ жизни. И канистра в багажнике — это не про предосторожность, а про стиль езды. Признайся себе честно: ты не водитель, ты испытатель.

Как понять, что пора паниковать

  • В салоне пахнет гарью, особенно после запуска

  • Из крышки клапанов валит лёгкий дым

  • На выхлопе — синий туман при резком нажатии газа

Если заметил хотя бы одно — не откладывай визит в сервис. Чем раньше — тем дешевле.

Масло — как деньги: легко уходит, если не следишь. Профилактика, как всегда, дешевле, чем ремонт. И если ты думаешь, что канистра спасёт тебя вечно — вспомни, сколько стоит капиталка. Или просто запишись к мастеру. Пока мотор не записался в чёрный список.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок
Экономика и бизнес
Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Последние материалы
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки
Водопроводная вода и комнатные цветы: как минимизировать негативное влияние
Цвета Жигулей: почему почти все советские машины были серыми, белыми и зелёными?
Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись
Прощай, дряблый живот: этот простой метод преобразит вас к лету
Откровенно наряженную Хэлли Берри заставили переодеться на Каннском фестивале
Пожелтение огурцов: причины и решение проблемы, которое поможет сохранить урожай
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей
Кафе как клуб: как общепит стал социальным феноменом позднего СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.